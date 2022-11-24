Toyz販毒已輕判！「2關鍵」法官給減刑　委任律師：將上訴求緩刑

記者白珈陽／台中報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健涉毒品案，24日上午台中地院依毒品罪判刑4年2月。據查，劉偉健有販賣第二級毒品「既遂」4罪、「未遂」2罪，6罪相加起來共13年2月有期徒刑，但法官考量劉在整個過程中均坦承犯行，並供出上游使檢警查獲，各予以減刑1次，合併執行4年2月。劉偉健的委任律師表示，劉願意持續做公益回饋社會，將會再上訴，盼爭取緩刑機會。

▲法官考量劉偉健坦承犯行、供出上手，各予以減刑一次，依毒品罪判刑4年2月。（資料照／記者黃克翔攝）

台中地方法院行政庭長李進清24日表示，法院依4個販賣第二級毒品罪，各判劉偉健2年6月、2年6月、2年6月，及2年7月，另依2個販賣第二級毒品未遂罪，各判劉1年4月、1年7月，一共6罪合併定應執行4年2月；其餘7名共犯，各依照參與程度、犯罪情節等，各依毒品罪量處1年2月至3年10月不等徒刑。

李進清說，法官審酌，劉偉健於偵查、審理期間均自白坦承，已知悔悟，加上有供出毒品上游讓檢警查獲，依毒品危害防制條例自白、供出上游等規定，各予以減刑一次。

▲台中地方法院行政庭長李進清 。（圖／台中地院提供）

劉的辯護人、律師陳志峯表示，劉偉健犯販賣第二級毒品既遂、未遂，每一條都是可判處10年以上的重罪，不過劉偉健自始至終都坦承，法院減刑後合併6罪判他4年2月，「初步看來應是有認同他自白悔悟之意才予以減刑。」

陳志峯說，劉偉健也是希望能夠爭取緩刑機會，並願意持續做公益回饋社會，收到判決書會再研議上訴策略，預計從刑法第59條情堪憫恕部分，再視上級審法院如何量刑。

台中地檢署查出，劉偉健自2020年11月間與被告楊嫌、賴嫌聯繫，並向上游方姓及江姓男子以60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後由劉偉健指使賴嫌尋找合作販毒下線，並於2021年2月、7月間透過施嫌、劉嫌、李嫌販賣大麻煙彈，雙方約定以售價50%、25%、25%的比例朋分利潤，李嫌透過通訊軟體刊登販售訊息，以每顆4500元至7000元不等價格販售。

警方察覺有異後，於2021年8月9日佯裝成購毒者，以16萬5000元價格欲購入154顆大麻煙彈，隨後當場將李嫌等人逮捕，並扣得二級毒品大麻煙彈154顆等證物；經向上溯源，檢警認劉偉健也嫌重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，法官認為劉已供出毒品上手並坦承犯行，裁定150萬元交保。

但交保同時，由於劉被驗出毛髮有第二級毒品反應，又被檢察官聲請觀察勒戒獲准，劉進入台中戒治所期滿獲釋，檢方偵結，依違反毒品危害防制條例起訴劉及共犯等8人。今台中地院一審宣判，劉偉健未出庭，法官依毒品罪判劉4年2月徒刑，其餘7名共犯分別判刑1年2月至3年10月不等徒刑。可上訴。