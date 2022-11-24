快訊／Toyz大麻案宣判未出席　法官依毒品罪判刑4年2月

記者白珈陽／台中報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌購買、販賣大麻煙彈遭台中地檢署起訴，台中地院24日上午11時開庭，劉偉健未出席，由法官宣判刑期；台中地院依毒品罪判處劉4年2月徒刑，其餘7名共犯分別判刑2年5月至3年6月。可上訴。

▲前電競選手Toyz劉偉健。（圖／民眾提供）

台中地檢署查出，劉偉健自2020年11月間與被告楊嫌、賴嫌聯繫，並向上游方姓及江姓男子以60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後由劉偉健指使賴嫌尋找合作販毒下線，並於2021年2月、7月間透過施嫌、劉嫌、李嫌販賣大麻煙彈，雙方約定以售價50%、25%、25%的比例朋分利潤，李嫌透過通訊軟體刊登販售訊息，以每顆4500元至7000元不等價格販售。

警方察覺有異後，於2021年8月9日佯裝成購毒者，以16萬5000元價格欲購入154顆大麻煙彈，隨後當場將李嫌等人逮捕，並扣得二級毒品大麻煙彈154顆等證物；經向上溯源，檢警認劉偉健也嫌重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，法官認為劉已供出毒品上手並坦承犯行，裁定150萬元交保。

但交保同時，由於劉被驗出毛髮有第二級毒品反應，又被檢察官聲請觀察勒戒獲准，劉進入台中戒治所期滿獲釋，檢方偵結，依違反毒品危害防制條例起訴劉及共犯等8人。今台中地院一審判決出爐，依毒品罪判劉4年2月徒刑，其餘7名共犯分別判刑2年5月至3年6月。可上訴。

▼Toyz今一審宣判未到場聽庭。（資料照／記者黃克翔攝）