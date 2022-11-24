母親被約談查賄選　高雄候選人不滿...怒批：選舉奧步連發

▲國民黨籍高雄市議員候選人林榮昊（左）駁斥賄選 。（圖／柯志恩競選總部提供）

記者吳奕靖／高雄報導

選舉進入倒數，檢調單位更是卯足全力查賄，而高雄市議員國民黨籍參選人林榮昊的母親也被傳喚，林榮昊質疑是被人惡意檢舉，在臉書發表心情強調：「昨天又經歷一場擾民的日子，讓大家受驚嚇了」，同時痛批是選舉奧步連發。

高雄市議員國民黨候選人林榮昊的3名工作人員，日前因為賄選被檢調約談，分別被以10萬元及3萬元交保，而林的母親，由於負責發錢給競選總部的工作人員，24日也被檢調單位約談，偵訊後被無保請回。

對於檢方的動作，讓林榮昊很不高興，他解釋被檢調懷疑賄選的原因，因爲他僱用陳姓職員擔任競選總部總務一職，同時支付每月薪資新臺幣3萬6千元，工作內容包含管理競選總部、搬運物資、宣傳拜訪等相關事宜。同時這位陳姓職員為處理宣傳、拜訪相關事務，臨時聘請張姓、林姓、伍姓、高姓等四名兼職工作人員，以3000元到5000元不等的費用，聘請他們在每週六跟日兩天，負責發傳單、拜訪選民等事宜，為期一個月。

林榮昊強調，這幾個人都是競選總部之工作人員，負責發傳單及拜訪選民之工作，領取的費用都是正常發放之薪資，其中一位工作人員還不具有「原住民」身份，所以也是跟母親一樣，被無保飭回。林榮昊懷疑是遭特定人士惡意檢舉，意圖影響選舉結果使人不當選，根本就是惡劣選風。他強烈指責此舉是意圖使人不當選之手段，不排除聘請律師打算向檢舉人提出違反選罷法之告訴。