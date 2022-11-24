「高虹安手握反綠大旗！」　他曝竹市勝敗2關鍵：別忽視這族群力量

▲新竹市長候選人李驥群、沈慧虹、林耕仁、高虹安。（圖／記者陳凱力攝）



記者杜冠霖／綜合報導

九合一大選進入倒數48小時，新竹市選情仍呈現膠著狀態，對此，資深媒體人尚毅夫24日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時分析，民眾黨候選人高虹安強在掌握新竹市反綠大旗，但過去棄保都是選民自主發起，這一次要看選票是否有板塊式移動，且竹市女性選民對高並無好感，這都會成為竹市選戰關鍵因素。

尚毅夫指出，新竹市的選舉結果很難預料，首先，林耕仁是否能守住基本盤，再來就是高虹安的票怎麼跑，都將成為影響選舉結果的關鍵，「高虹安的票源，除了前議長謝文進的基本盤外，沒有其他固定的基本盤，但是她強在掌握了新竹市的反綠大旗。」

尚毅夫補充，柯文哲先前喊出「新竹到底有甚麼見不得人的事情」，也確實有影響到新竹市的年輕選民，新竹市選戰是非綠陣營各自努力，最後走向反綠集結在高虹安身上，「當國民黨的林耕仁逐漸被邊緣化，藍營的死個性就又出現，有機會勝選時很團結、沒機會時到處跑。」

對於棄保策略，尚毅夫提到，新竹市議會副議長余邦彥先表態力挺高虹安，就也代表林耕仁的競總主委許修睿的態度，「過去謝文進、許修睿組成新民意問政聯盟，謝文進在2014年時力挺林智堅，2018年時卻又出面對抗林智堅連任，在林智堅連任之後就與新民意問政聯盟決裂，所以他們心中有一股怨氣，出在曾任林智堅副市長的沈慧虹身上，他們就是不要讓民進黨上台。」

尚毅夫表示，先前的棄保都是選民自主發起，這一次要看的是選票是否有板塊式移動，許修睿和余邦彥代表某種程度的板塊移動，「沈慧虹也有質疑這後面是不是有利益交換，這次市長選舉可能反應藍白之後在議會談合作。」

除此之外，尚毅夫也分析高虹安的婦女票源，「在選舉中千萬不要忽視女性的力量，新竹女性選民對高虹安其實是沒有好感，再加上高辦公室近日被爆出性平事件，這可能會加深婦女選票對她的仇恨，如果這個效應持續擴大，那高虹安也未必能在選戰中拔得頭籌。」

針對這一次的選舉結果，尚毅夫預測，民進黨應該可以拿下4+2，「4是民進黨基本盤，嘉義縣、屏東縣、高雄跟台南，再+1的話是指澎湖，若再+1是民進黨對新竹市還有期待，最後還+1大概就是基隆，綠營內部有預估，這3縣市贏的機率還大於台北跟桃園。」