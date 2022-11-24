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大陸 大陸焦點 特派現場

陸研發mRNA猴痘疫苗　稱數據表現出「良好安全性、有效性」

▲▼大陸國藥集團中國生物成功分離猴痘病毒，開始疫苗藥物相關研究。（圖／翻攝自中國生物微信公號）

▲大陸國藥集團正加緊研發猴痘疫苗。（圖／翻攝自中國生物微信公號）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中國生物製藥公司22日宣布，成功研發了3種針對猴痘的候選mRNA疫苗VGPox 1-3。

該消息由大陸國藥集團總工程師、首席科學家、中國生物董事長楊曉明團隊公開。團隊表示，作為全球第一個發表的猴痘特異性mRNA疫苗，VGPox 1-3具有獨特的抗原設計，在免疫小鼠上可強烈誘導抗痘病毒特異性抗體，較現有減毒活病毒疫苗更為安全，而且免疫後能夠更早地產生預防病毒的中和抗體。

團隊提到，VGPox 1-3運用mRNA疫苗研發技術，開發出針對猴痘的特異性疫苗，研發團隊從猴痘病毒的兩種傳染性病毒粒子分別選擇了一個蛋白作爲抗原靶點，即細胞內病毒粒子的M1R蛋白和細胞外囊膜病毒的A35R蛋白。將A35R的細胞外結構域與完整的M1R共價鏈接做成融合蛋白（VGPox 1, VGPox 2）或者將兩者分別組裝進具有高表達水平的載體中（VGPox 3）。

團隊指出，三種疫苗接種後7天即可檢測到針對A35R的總抗體以及在VGPox 1，VGPox 2接種後針對M1R的中和抗體，且中和抗體應答時間早於活病毒免疫組。

團隊還說，進一步檢測發現，該三種疫苗能夠誘導出不同程度CD4及CD8 T細胞免疫應答，兩次免疫後的第36天進行攻毒保護實驗，三款mRNA疫苗（VGPox 1, VGPox 2, VGPox 3 ）均能夠完全保護小鼠免受致死劑量的高毒力病毒（牛痘病毒WR株）的感染，免疫組體重穩定且無任何不適症狀，其肺部病毒載量測定顯示爲0。而對照組在感染後4天體重下降到了臨界值，可檢測到明顯的病毒肺部感染。

團隊強調，這些數據的發表，填補了猴痘特異性mRNA疫苗的空白，爲未來應對猴痘病毒的傳播做好準備。

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