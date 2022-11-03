猴痘「發疹4天前」就有傳染性！　半數患者發病前就傳給別人

▲研究指出，猴痘患者在發病4天前就具有傳染性。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國衛生安全局的專家指出，猴痘患者可能在出現症狀的4天前就具有傳染性。相關證據更顯示，目前對於猴痘病毒的防疫控制方式出現了迫切性的問題，因為在夏季所爆發的大量病例中，有半數就是在傳染者出現症狀前被感染。也就是說，出現症狀才進行隔離，無法有效防堵病毒傳播。目前英國規定猴痘患者的密切接觸者須進行最長21天的隔離。

一項發表於《英國醫學雜誌》最新研究指出，猴痘病毒的可傳染期比想像中還要長，至少要往回推4天。研究小組針對2746名感染猴痘的英國人進行研究，有高達95%的患者為同性戀或雙性戀男性，而患者平均年齡則為37.8歲。

▲有超過95%的英國猴痘患者為同性戀或雙性戀男性。（圖／達志影像／美聯社）

他們發現，患者首次接觸病毒，大約需要7到8天才會出現症狀，但是在出現症狀的4天前開始，就具有傳染性。根據調查，有超過一半的猴痘感染案例是在最初感染者發病前就被傳染，也就是說，可能是在雙方都不知情的情況下傳染。

針對這項研究結果，傳染病專家稱，這也顯示目前的猴痘防疫策略出現了迫切性的問題，光是透過隔離發病者來預防感染的效果並不佳。英國自5月爆發猴痘疫情以來，累計3701例，並在7月中到達高峰，單日平均確診超過60例。

所幸英國當局隨後緊急提供近5萬名同性戀、雙性戀男性以及高危險醫護人員接種疫苗，而相關數據也出現明顯下降趨勢，9月初每日只剩不到15例。

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