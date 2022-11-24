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選前金融掃黑！洗錢95億...開保時捷戴8百萬名錶　首腦豪奢度日

▲▼半年洗出95億！詐欺首腦豪奢生活曝　開雙保時捷住豪宅+戴8百萬名錶。（圖／記者許展溢翻攝）

▲宋男平時沒工作，卻靠著詐欺開雙保時捷。（圖／記者許展溢翻攝）

記者許展溢／高雄報導

高雄市刑大選前查緝不法金流及掃蕩賭博，針對日前不法分子在高雄市區籌組網路賭博、詐欺、洗錢水房犯罪集團，查獲首腦是一名35歲的宋姓金主，誇張的是半年內洗錢洗出新台幣95億，不法所得近5000萬元，該男更過著豪奢生活，和24歲陳姓女友被逮時，名下保時捷GT3及Cayenne、百達翡麗等名錶3只和現金1300萬也當場被查扣。

警方調查，集團主要透過電腦及手機，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，使用大陸銀行人頭帳戶將贓款匯款至水房，或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝，從中賺取抽成暴利，統計半年內洗錢金額就高達95億餘元，不法所得逾近5000萬元。

▲▼半年洗出95億！詐欺首腦豪奢生活曝　開雙保時捷住豪宅+戴8百萬名錶。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼警方在宋男住處查扣現金1300萬。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼半年洗出95億！詐欺首腦豪奢生活曝　開雙保時捷住豪宅+戴8百萬名錶。（圖／記者許展溢翻攝）

警方指出，洗錢集團金主平常無業，為了躲避警方追緝，藏身高雄三民區豪宅，出入多以名車代步，經警方持搜索票於豪宅內查扣百達翡麗等名錶3只（價值約800萬）、宋嫌名下2部車輛（保時捷GT3及Cayenne ，價值約1656萬元）、手機10支、新台幣現金1300餘萬。

高雄市政府警察局局長林炎田強調，警方在九合一選舉前仍加強查緝不法匯兌洗錢犯罪，防範境外不法資金藉地下通匯及洗錢水房等管道流入台灣影響選舉。

▲▼半年洗出95億！詐欺首腦豪奢生活曝　開雙保時捷住豪宅+戴8百萬名錶。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼宋男半年洗錢95億，生活豪奢不僅住豪宅，還戴8百萬名錶。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼半年洗出95億！詐欺首腦豪奢生活曝　開雙保時捷住豪宅+戴8百萬名錶。（圖／記者許展溢翻攝）

警方在11月16日查獲並逮補宋男、陳女後，全案以違反刑法賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例等案，移送高雄地方檢察署偵辦。

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