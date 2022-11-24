人妻爭吵後突昏倒！冷血夫「坐沙發看電視」不救...網見畫面怒了

▲妻子昏倒後，丈夫依然坐著看電視，孩子陪媽媽躺地上。（圖／翻攝新聞晨報）

圖文／CTWANT

太冷血！近日大陸一位人妻跟丈夫發生爭吵，2人甚至有肢體衝突，不料人妻因情緒激動突然昏倒，而丈夫居然瞄了一眼，繼續看他的電視，引發熱烈討論，網友憤怒直呼，「陌生人倒下了還會去關心一下，更何况那個是妻子」。

據《新聞晨報》報導，河南鄭州一位女子因為瑣事跟丈夫發生口角，2人還扭打在一起，公婆還幫忙勸架，之後公婆離開後，2人繼續爭吵，女子因為情緒太激動突發性昏厥，而丈夫卻坐在一旁看電視，最後孩子陪媽媽躺在地上。

女子稱，她清醒後就去打工到天亮，她生了2個孩子，也很努力工作很上進，對於丈夫的態度她很心寒。女子嘆，如果丈夫的心跟她不在一起，那她一個人努力也沒用。

此文一出，網友火氣全上來了，紛紛留言怒責丈夫「看著孩子陪媽媽躺地上好心疼，大街上的陌生人都不至於那麼冷漠」、「這個男人心太狠了，人都躺地上了，不是應該去看看怎麼回事嗎，怎麼還坐得住。陌生人倒下了還會去關心一下，更何況那個是妻子」、「丈夫有救助妻子的法定義務，無動於衷涉嫌不作為的故意殺人」、「只能說女人最好不要嫁這樣自私自利的男人」、「涉及到犯罪時往往一句『夫妻之間的事』就把所有都遮蓋住了，可笑！這明明是犯罪啊！夫妻之間有救助義務的啊」。

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