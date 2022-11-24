她接力汪小菲開罵S家！　律師怒封「最欠電小三」：蟑螂嘴裡臭蟲

記者黃翊婷／綜合報導

汪小菲因為被大S（徐熙媛）告上法院追討500萬元生活費，連續3天發文狂罵前妻全家，就連與他頻傳緋聞的女星張穎穎也被爆料參戰開罵大S一家人「噁心至極」。對此，美女律師李怡貞今日（24日）在臉書PO文，反酸張穎穎是「蟑螂嘴裡的臭蟲」、「最欠電的小三代表」。

▼▲張穎穎疑似在微信朋友圈罵大S一家人。（圖／翻攝自微博）

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大S和汪小菲2021年11月離婚之後，近日因為生活費問題鬧上新聞版面，男方連續3天發文狂轟，引發各界高度關注。沒想到，汪小菲才剛剛刪文休戰不久，與他頻傳緋聞的女星張穎穎，就被傳出疑似在微信朋友圈痛罵大S一家人「噁心至極，貪得無厭」，再次引發網友熱議。

律師李怡貞24日在臉書PO文，反酸張穎穎是整起事件中最沒資格發聲的人，她「知三當三」，喜歡情緒勒索，其實就是金錢勒索，不僅進不了男方的家門，還是「蟑螂嘴裡的臭蟲」，「妳沒事去練拳繼續互毆吧。」

▲李怡貞在臉書PO文反酸張穎穎。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞，下同。）

雖然李怡貞並未在文章中指名道姓，但網友們一看就知道是在說張穎穎，大家也紛紛留言表示，「誰都可以出來說話，就她最沒資格了」、「真的，她湊啥熱鬧」、「合理懷疑張穎穎是想討婆婆（張蘭）歡心」、「他們的素質比較適合當一家人」。

李怡貞也在留言區回覆，「她真的是最欠電的小三代表」，之前在那邊死不承認、假裝嫌棄，現在卻跳出來「護夫」，實在令人費解，「各位，這整件事網軍已經默默啟動，所以有人可以囂張，新型態商業模式」。

▼網友留言。