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高虹安2理由挺陳思宇：若非有滿滿熱愛「誰會在政見會上真情流露」

▲▼陳思宇站路口第108天。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

▲民眾黨籍台北市士林、北投議員參選人陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

記者楊晏琳／綜合報導

後天就是九合一大選，民眾黨籍台北市士林、北投區市議員參選人陳思宇找來同黨籍的新竹市長參選人高虹安拉票。高虹安也提出陳思宇在政見發表會上哽咽之事力挺，「如果不是對士林北投有滿滿的熱愛，誰會在公辦政見會上真情流露？」

高虹安提出2理由支持陳思宇，她說，看過陳思宇公辦政見發表會的人都會嚇到，「思宇講到社子哽咽，如果不是對士林北投有滿滿的熱愛，誰會在公辦政見會上真情流露？」

此外，陳思宇也在舉辦台北燈節時引進迪士尼嘉年華，主動爭取台北燈節在士林北投落腳，為士林夜市帶來龐大商機。高虹安憂心，現在藍綠夾殺，陳思宇陷入苦戰，當選與不當選就是一點點的差距。「只要一個不小心，士林北投就會少一席，理性務實科學的本土派議員。」

陳思宇也稱讚高虹安理性專業，認為新竹市身為科技之城，城市發展與台灣科技產業繁榮環環相扣；而新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架、由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市。

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