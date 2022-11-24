檢察總長視察南檢　嘉勉查賄團隊辛勞

▲最高檢察署邢泰釗檢察總長於蒞臨台南地檢署，嘉勉全體人員及查賄團隊在選舉查賄期間付出之努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最高檢察署邢泰釗檢察總長於蒞臨台南地檢署，嘉勉全體人員及查賄團隊在選舉查賄期間付出之努力與辛勞，由台南地檢署檢察長葉淑文、主任檢察官及檢察官共同與會。

台南地檢署錢鴻明檢察官於11月12日指揮警、調機關查獲六都首件市議員現金買票案件，經蒐證明確，已於日前偵查終結，提起公訴。蔡佰達檢察官與林容萱、王宇承、黃慶瑋、蔡宜玲及李政賢檢察官組成查賄團隊，亦於11月15日指揮警、調等單位，查獲首件里長候選人現金買票案件。愈接近投票日，檢舉情資也不斷湧入，南檢截至23日止接獲檢舉賄選情資共316件，分案調查有278件。

邢檢察總長除嘉勉南檢全體人員及查賄團隊付出的努力與辛勞，並頒贈水果禮盒及特製窯燒杯予查賄團隊成員，並鼓勵全體檢察官在最後這幾天一定要繼續堅守，讓想要趁機買票的候選人不敢出手，使民眾真正感受到司法、警、調機關共同維護選舉公平性之決心。

台南地檢署檢察長葉淑文感謝邢檢察總長對於南檢查賄人員的指導與鼓勵，也表示查賄就是最好的反賄選，南檢檢察官已於11月21日全面進駐轄區16個分局，並與警調單位密切合作，選前3天，將會全面動員，全力嚇阻現金賄選及各項不法情事的發生，達到公平選舉、杜絕不法之目標。

台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、06-2959839、傳真：06-2959656、首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post。