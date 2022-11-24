選前2天！蘇清泉選前催票　馬英九到場助講.‥韓國瑜2度站台

▲屏東縣長候選人蘇清泉在屏東市慈鳳宮(媽祖廟) 舉辦「屏東出頭天 選前大團結」晚會 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長候選人蘇清泉今(24) 日晚上6時起，在屏東市慈鳳宮(媽祖廟) 舉辦「屏東出頭天 選前大團結」晚會，會中邀請罹患妥瑞氏症後遇過霸凌、克服生命、獲得總統教育獎的曾柏源到場分享生活經驗。

這場大團結晚會，除曾柏源外，前總統馬英九、羅智強、立委鄭麗文、李鴻源等人到場外，高雄市前市長韓國瑜也二度南下為蘇清泉站台，出名的芒果歌手楊哲也到場獻唱。

曾柏源是就讀國立中山大學研究所，10歲的時候罹患妥瑞症，從此生命產生變化，曾被誤解、霸凌，但曾柏穎卻沒有因此向疾病妥協，選擇向疑惑的人說明病徵，並投入公共講座，讓更多人瞭解妥瑞症。妥瑞症患者常會不由自主的扮鬼臉，或是眨眼，除此之外，對於健康和智商發育等，並無重大危害，但由於發病年齡年幼，卻容易被誤會「不乖」。



曾柏穎選擇重構生命的面貌，曾因此受到誤解、歧視、欺凌，但他也看見人們善良溫暖的一面，而漸漸打開心房。

而這場「屏東出頭天 選前大團結」，蘇清泉在再度重申他的福利政策 年輕人生育「566政策」：生一胎補助5萬元；0歲到6歲以前每個月育兒津貼6000元；0歲到6歲免繳健保費及65歲長者(原民55歲)免繳健保費。