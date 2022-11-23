台灣新冠致死率全球第3？王必勝批：取短時間資料「沒有科學素養」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說明疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國內疫情逐漸趨緩，但有媒體報導指出，以近2周染疫致死率來看，台灣排名全球第三，僅次於芬蘭、直布羅陀。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，致死率是長時間累積下來，要看一個國家防疫成績，一定要用長期的時間來看，僅擷取短時間來做評判是沒有科學素養的。

媒體報導引述國際公衛統計網站Our World in Data資料，指台灣最近7天平均新增確診數，台灣每百萬人口就有769人確診，全球排名第9名；另以確診染疫致死率來看，台灣近兩周以來，每百萬人確診染疫死亡數高達31.33人，為全球第3高，次於芬蘭77.97人、直布羅陀61.2人。致死數遠高於香港18.03、南韓13.34、日本10.26人，以及美國的13.69人。

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王必勝回應，更新至目前，台灣新冠肺炎個案每百萬死亡數及確診個案致死率，在OECD國家分別為第5、第6好，成績名列是世界前段班。

王必勝說，所謂累積確診死亡率或致死率都會看全程或是比較長的時間，不會特別挑該國疫情高峰時去做判斷。他直言，常有部分人士會去擷取很短期的資料，但疫情是一波波的，時間都跟人家不一樣，如果每個國家都用很短時間去看疫情，都是世界最高。

王必勝強調，若要用很短時間去看這些事情，會發現這些資料變動很大，致死率或百萬人口累積的變動是很小的，因為是長時間累積下來，要看一個國家防疫成績，一定要用長期的時間來看，不是去取一個短時間來做評判，這樣是比較沒有科學上的素養。

▲確診病例死亡趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

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