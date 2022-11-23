專家估年底死亡率降到10萬分之0.5　王必勝：達流感化後進一步鬆綁

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠本土疫情逐漸趨緩，台大公衛教授陳秀熙預估，在12月底Omicron死亡率會下降至十萬分之0.5以下，甚至低於流感死亡率，達到「流感化」趨勢。指揮中心指揮官王必勝表示同意其看法，現在死亡率可能持續往下降，輕症化的趨勢明顯，如果達到流感化，防疫措施上就可以進一步鬆綁，回到更正常的生活。

陳秀熙研究團隊今日於線上直播分析新冠疫情趨勢與科學發展，談到從中重症率以及死亡率分析，新冠肺炎在台灣已經可以稱為「流感新冠肺炎」，Alpha病毒株流行時期致死率為3%到7%，遠高於流感死亡率0.34%，而Omicron時期致死率已降至0.3%以下，與流感差不多。

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王必勝表示，同意12月底死亡率可能繼續往下降的看法，目前個案致死率總體從0.17%降至0.12%左右，看起來趨勢相當明顯，也就是說輕症化的趨勢還是在。但是什麼叫做流感化滿難定義，每個國家統計數據不太一樣，個人希望趕快達到流感化，防疫措施上就可以進一步鬆綁，回到更正常的生活。

▲▼本土病例確診趨勢（上）及死亡趨勢圖（下），死亡為落後數據，但整體趨勢一致。（圖／指揮中心提供）

另有專家指出，雖然確診數持續下降，但死亡人數降幅不大，有可能是黑數太多。王必勝則以國內新冠本土病例確診趨勢與死亡趨勢表進行回應。他說，國內疫情疫情從37周起有連續5周高原期，後續才往下降，死亡趨勢則是比較落後指標，一般來說可能落後2周到4周，從趨勢圖來看也經過高原期，已經在往下降。

王必勝強調，指揮中心每天都有嚴密觀察，看一天的數字未必準確，用單周數字會比較準。死亡的數字一定是跟著確診之後，現在看起來趨勢一致，沒有所謂黑數的情況。

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