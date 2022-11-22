台東稅務局「植愛租稅柑仔店」　募集發票成果豐碩

▲植愛租稅柑仔店，吸引眾多民眾至現場共襄盛舉。 （圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局「植愛租稅柑仔店」活動，20日結合創世基金會「公益園遊會」在生日蛋糕公園，及21日在國立台東生活美學館盛大舉辦，吸引眾多民眾至現場共襄盛舉。

稅務局今年再次與創世基金會及生活美學館合作舉辦租稅柑仔店活動，擴大綜合宣導效益，除了豐富多樣的宣導品可供民眾選擇兌換外，稅務局為了提高雲端發票使用率，以及募集發票幫助縣內弱勢團體，今年特別加碼現場捐贈滿30張雲端發票或80張紙本發票還可抽大獎。

稅務局長李素琴表示，租稅柑仔店一直深受民眾喜愛，前2年受疫情影響，捐發票換好禮活動原先都在稅務局內舉辦，今年最後2場於走出戶外擴大舉辦，除現場換好禮讓大家自由選擇外，已預約登記捐發票的朋友，也能選擇園遊會現場或生活美學館領取，民眾響應愛心活動的同時，也能感受到稅務局提供客製化的便利性。

稅務局進一步說明，2場活動共募集紙本發票4,459張，雲端發票22,908張，將於24日公開轉贈給台東家扶中心、自閉兒家庭關懷協會等縣內22家合法社福機構，藉由公開頒贈儀式拋磚引玉號召民眾參與，對台東的弱勢團體盡棉薄之力。