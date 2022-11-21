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台東波浪屋原創館　「點亮永恆」聖誕點燈活動12／3登場

▲波浪屋‧原創館聖誕嘉年華系列活動即將開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲波浪屋‧原創館聖誕嘉年華系列活動即將開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度聖誕月您要怎麼過，波浪屋‧原創館以「永恆─看的音樂 聽的地圖」為主題，舉辦波浪聖誕嘉年華系列活動，包含「點亮永恆」聖誕點燈、聖誕詩歌傳福音、波浪屋攝影比賽、周年慶優惠促銷等。

波浪屋原創館聖誕系列活動即將揭開序幕！聖誕重頭戲點燈儀式，今年特別邀請藝術家林戎依以再生、永續為概念設計創作「永恆」聖誕樹，另邀請進駐店家拉日革安參與館舍聖誕藝術佈置，形塑原式聖誕風格打卡區，並於12月3日「點亮永恆」聖誕點燈活動，邀請嘉蘭天主堂神父前來主持點燈感恩祝福儀式，重溫每年佳節溫馨時光，活動當天金曲歌手昊恩也將開唱演出，並有各式各樣原民樂舞及活動與大家共度歡樂聖誕，一同慶祝即將到來的聖誕佳節。

縣長饒慶鈴表示，波浪屋原創館是台東縣政府為原住民族人建立的文創產業展售平台，為使各界認識台東的原創力量，今年縣府藉由「永恆─看的音樂聽的地圖」聖誕系列活動，透過動人且溫暖的原民音樂展演歡慶即將到來的聖誕節及新年，邀請民眾12月3日感恩歡聚波浪屋原創館。

同時波浪屋原創館也同步辦理年終感恩促銷，凡11月27日至12月3日活動期間在波浪屋全館消費滿799元，就可以在12月3日點燈活動現場參加抽獎活動，最大獎「伊塔原旅-雙人房1泊2食券」等著您！無法前來波浪屋消費的民眾，只要在「台東波浪屋-TTstyle原創館」FB粉專商店購物，就可享有9折及免運費優惠，讓線上消費者也同享活動優惠，一起歡慶聖誕佳節。

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