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陸軍上校向德恩收錢簽「投共誓約書」　法界：收賄罪已屬最嚴厲

▲▼上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陸軍上校向德恩（右）遭邵維強（左）吸收，涉嫌當共諜，還穿軍服宣誓效忠「祖國」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

文／中央社

陸軍上校向德恩涉收賄56萬元，簽署效忠中共誓約書，雄檢今天依收賄罪嫌起訴。法界人士分析，收賄罪已是現行法律最能嚴懲向德恩行為的條文，且最輕本刑10年以上，刑責相當重。

高雄地檢署起訴書指出，向德恩現為陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官，涉嫌於民國108年擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長期間，遭退休軍官邵維強吸收，收賄共新台幣56萬元，並簽署效忠中共誓約書且穿軍服合影。

起訴指出，誓約書內容為「本人向德恩，在此宣誓支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命。」

雄檢以貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪嫌起訴向德恩，外界好奇為何不是以陸海空軍刑法、國家安全法、反滲透法或刑法的內亂外患罪嫌起訴。

一名曾承辦國安案件的法界人士分析，向德恩是軍人，也是公務員的一種，捍衛國家是軍人職務，向德恩許諾將來發生戰爭將為中共效力，違背帶領軍隊作戰抵禦敵人的任務，當然是違背職務行為，更何況有收受金錢賄賂的對價，以收賄罪起訴合情合理也合法。

法界人士坦言，違背職務收受賄賂罪可判處無期徒刑或10年以上有期徒刑，刑責相當重，甚至比許多國安相關條文刑責還重；現行國家安全法的發展組織罪最輕本刑僅7年，陸海空軍刑法規定洩漏或交付軍事應秘密文書、圖畫等，也僅可處3年以上10年以下有期徒刑。

法界人士分析，依雄檢揭露的向德恩涉案事實，其實相當單純，就是收錢並簽署效忠中共誓約書，並沒有刺探、蒐集軍事機密，也未吸收他人發展組織，因此難以認定涉犯國家安全法等罪嫌。

此外，法界人士指出，反滲透法規範的行為大多與選舉、遊說相關，向德恩涉案情節與此無關，因此難以構成反滲透法，更與刑法內亂罪的竊據國土、顛覆政府無涉。

法界人士也指出，媒體雖以投降承諾書報導此案，但細看誓約書內容僅是許諾未來若發生戰爭即效忠中共，此舉在民眾眼中或許就是投降、投敵，但僅屬抽象概念，仍需有具體事證證明，否則以現階段的證據判斷，實在難以追訴投降、投敵的刑事責任。

法界人士說，刑法外患罪章處罰「煽惑軍人不執行職務，或不守紀律或逃叛」，但前提是「與外國開戰或將開戰期內」；陸海空軍刑法規定強暴、脅迫或恐嚇長官或上官投降敵人者處死刑或無期徒刑，但向德恩僅是自行許諾，行為態樣與刑法外患罪或陸海空軍刑法相關罪名均不相符。

法界人士直言，一般民眾收錢後喊效忠中共，基本上並不構成犯罪，因為屬於言論自由保障範圍，退役軍人若單純收錢簽效忠中共誓約書而無其他作為，也難以起訴處罰；本案關鍵在於向德恩的現役軍人身分，檢方盤點所有國安法條後，本於犯罪事實選擇適用法條，已堪稱相當嚴厲。

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