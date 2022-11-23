富邦人壽偕荒野保護協會　發布新竹頭前溪川廢快篩報告

▲富邦人壽與荒野保護協會發布新竹頭前溪川廢調查成果，富邦人壽執行副總陳世岳（前排中）、荒野保護協會理事長李騏廷（前排左2）、經濟部水利署第二河川局局長楊人傑（前排右2）、富邦人壽部長陳姿瑛（前排右1）共同出席記者會，公私協力持續倡議淨川護川。

圖、文／富邦人壽提供

富邦人壽攜手荒野保護協會推動「川廢快篩調查計畫」，透過實際走訪河岸、海岸有效監測廢棄物分布熱點，促進公部門優化河川治理及資源配置，公私協力實現「乾淨的河，湛藍的海」之願景。今年前進新竹科技城的母親河頭前溪流域，調查區段約198.5公里，垃圾總量約136萬公升，調查發現川廢具有「一次性、集中性」兩大特性，廢棄物種類以一次性塑膠製品最多高達八成。新竹頭前溪80%川廢集中於10%的河段，且熱點集中於出海口、交通/熱門觀光區域，這些廢棄物由河川流入海洋，對整體環境、生態鏈造成極大傷害，因此源頭減塑刻不容緩，富邦人壽與荒野保護協會號召大眾，從日常生活開始減少廢棄物的生成、進而阻止川廢從河入海，共同改善水域環境 。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣為海島國家，水資源永續與我們的健康安全、生物多樣性維護密不可分，也是台灣永續發展的重要關鍵。為落實企業社會責任，富邦人壽聚焦推動河川保育，攜手荒野保護協會展開至少連續三年的「河川廢棄物快篩調查計畫」，這兩年已陸續完成台中烏溪、新竹頭前溪調查與數據公布，獲主管機關經濟部水利署第二河川局、第三河川局的支持，公私協力清除川廢熱點，未來計畫擴展至台灣其他重要河域執行調查，持續發揮影響力。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，近年來環境守護意識興起，在民眾以淨灘活動來守護海洋的同時，環保署也持續推動「向海致敬」政策。但是，沒有乾淨河川為前提，潔淨海洋的行動就不會有結束的一天。荒野保護協會與富邦人壽希望藉由「川廢快篩調查計畫」，將實際數據公告周知。以期能集合政府、企業與全民的力量，用最有效率的方式，移除廢棄物熱點，加強宣導並防止陸地的垃圾進入河川與海洋。

經濟部水利署第二河川局局長楊人傑表示，二河局長期推廣「在地人關懷水環境」的行動，鼓勵民眾關懷家鄉的河川，頭前溪為新竹地區最大的河流，為當地民生、工業及農業用水之主要水源，今年富邦人壽及荒野保護協會將頭前溪納入川廢調查河段，共同為新竹居民打造優質的水環境空間盡一份心力，後續二河局將針對本次調查出的熱點研擬相關川廢防止、清運計畫，達到公私協力的加乘效益。

富邦人壽執行副總經理陳世岳表示，富邦人壽積極號召在地同仁、大眾加入「河川廢棄物快篩調查」志工的行列，在實際投入後，同仁們深刻的感受到河川廢棄物問題需要更多人關注，並發起守護居住地的河川行動，結合USR學校成立河川巡守隊，定期巡守、舉辦淨溪活動等，把河川保育的理念傳散至大眾及社區鄰里。

川廢與人同行！八成頭前溪河川廢棄物集中交通樞紐、觀光熱點

本次調查新竹頭前溪有八成的垃圾集中於一成的河岸段，檢視數據可發現廢棄物集中的熱點在頭前溪及上坪溪河段，分別位於：「新竹市及竹北兩行政區域交界，舊社大橋至豆腐岩間」、「竹東鎮及芎林鄉兩行政區域交界，中正大橋附近」及「竹東鎮、芎林鄉、橫山鄉三行政區域交界，位於上坪溪與頭前溪交會口、熱點鄰近寶二水庫軟橋行政管理中心」。

進一步觀察發現，新竹外移人口多，當地重要跨縣市交通工具新竹火車站、新竹高鐵站鄰近流域，皆為川廢熱點之一，另這兩年國內觀光興起，不少民眾喜歡假日到新竹一日遊，熱門觀光景點內灣老街、新瓦屋客家文化保存區，也可以看到不少民眾休閒時丟棄的零散垃圾流入頭前溪。河川廢棄物與人們的生活樣態息息相關，在橋墩附近及人煙稀少的河岸段也有不少廢棄物，推測為惡意棄置於隱密草叢中；而自行車道及建設圍牆的河岸段多為人們河岸休閒娛樂時丟棄的一次性廢棄物，包含塑膠製品、菸蒂、口罩等。

塑膠製品蟬聯三年河川廢棄物總類占比冠軍 源頭減塑刻不容緩

調查新竹頭前溪河岸及海岸共發現9.7萬袋廢棄物（每袋14公升），其中河川廢棄物塑膠製品超過八成，廢棄物前三名分別為塑膠瓶罐容器約37%、一次性塑膠製品（如飲料杯/吸管/免洗餐具）約27.7%、塑膠袋（含食品包裝袋）約18.1%，對比去年台中烏溪調查結果，塑膠製品也是最大宗的廢棄物種類，再次顯示一次性塑膠使用、濫丟的議題。

另新竹頭前溪廢棄物分布與台中烏溪調查結果相似，廢棄物因流域位置及居民生活習慣有所不同，下游廢棄物主要組成為「破碎的塑膠瓶罐、塑膠袋、一次性餐具及部分的保麗龍與浮球」，愈往中上游垃圾堆積越嚴重，主要組成為「成袋的家庭垃圾、大型廢棄傢俱、事業廢棄物等」，多藏匿於草叢中且部分河川廢棄物有被焚燒的狀況，推測同樣多為非法棄置。荒野保護協會表示，未來相關單位也可以針對不同流域先行規劃相關措施，如針對容易成為非法棄置的中上游可以設置監測錄影裝置、或多強化巡邏，以降低大型川廢惡意棄置的事件發生。

此次「新竹頭前溪川廢快篩調查」數據除了提供政府單位做為河川廢棄物清理區域的重要依據，將經費與人力有效花在刀口上，亦希望藉此喚起大眾對此議題的關注，讓民眾改變生活習慣減少一次性廢棄物使用、政府同步擬定相關減塑政策與杜絕不肖業者，共同努力展開行動，才能有效減少陸地垃圾進入河川、守護水資源。