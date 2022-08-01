【廣編】富邦人壽全新企業永續主張「Stay Young」　廣邀大眾一起翻新時代

【廣編特輯】

圖、文／富邦人壽提供

富邦人壽以全新企業永續主張「Stay Young」為主題推出品牌廣告，影片累計已突破400萬線上觀看人次，內容以「永續」為核心連結「人」與「環境」，引發民眾共感與熱烈討論，並促動社會大眾省思年輕的意義。

有眼尖網友發現，富邦人壽品牌廣告影片藏有大彩蛋，跨界邀請到今年籃壇雙冠隊伍球員擔綱演出，包括甫衛冕P. LEAGUE+總冠軍的臺北富邦勇士籃球隊林志傑，以及勇奪UBA大專籃球聯賽男子組二連霸的政大雄鷹籃球隊隊長林彥廷，跨世代攜手透過傳球上籃動作演繹「傳承」意涵，球場上同時也有多位活力充沛的中壯與高齡球友，盡情揮灑汗水、展現年輕；另一方面，富邦人壽倡議河川與水資源保育、推動川廢快篩調查，致力使台灣溪流Stay Young！

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什麼是年輕？年輕又是什麼young？富邦人壽積極發揮綠色金融影響力，守護自然環境、關懷失智高齡且推廣運動活力，透由行動全面展現「Stay Young」。回歸到你我身上，每個人的年輕哲學各不相同，對於富邦人壽總經理陳俊伴而言，「不向機會say no」是Stay Young的最佳對策，隨著年紀、經驗不斷積累，環境與習慣漸漸固定下來，我們反而會有越來越多的侷限，惟有打開胸襟迎接挑戰、汲取多樣想法，全力把握住每個機會，展現年輕心態。