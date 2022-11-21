華航「皮卡丘彩繪機CI」明年改飛沖繩！模型機、限定點心今開賣

▲華航皮卡丘彩繪機模型今起開放預購。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航參與飛翔皮卡丘計畫，推出全台首架「皮卡丘彩繪機 CI」，周邊商品即日起陸續開放銷售，只要搭乘華航亞洲、關島、帛琉航班都能訂購，皮卡丘彩繪機目前飛行松山－羽田航線，明年一月起將調派改飛桃園－沖繩 (琉球) 航線，另也會不定期飛往日本高松、香港、越南峴港等亞洲其他航點。

華航表示，華航與 The Pokémon Company 精心設計限量網路預購商品，亞洲、關島、帛琉航班限定，首推香脆可口的機上經典點心「皮卡丘彩繪機 CI 果豆禮盒」，旅客今 (21) 日起可預先至免稅品網站訂購，搭機時機上取貨。

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▲華航皮卡丘彩繪機明年一月起飛行沖繩航線。（圖／華航）

而空服員身上超可愛且實用性十足的 「皮卡丘彩繪機 CI 空服圍裙」，28 日開始也可上網預訂。

「皮卡丘彩繪機 CI 模型機」今 (21) 日起開放機上預購送貨到府，1：150 的模型機完整還原彩繪機上11 隻寶可夢的萌樣，搭乘華航亞洲、關島、帛琉航線班機可於機上向空服員訂購，商品將自 12 月 1 日起陸續出貨。後續還將推出「皮卡丘彩繪機 CI 」其他商品，預計明年上半年與大家見面。