快訊／印尼規模5.6地震近20死300傷　雅加達震感強烈

▲印尼發生規模5.6地震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

印尼21日發生規模5.6地震,首都雅加達震感強烈,建築物明顯晃動。法新社援引當局消息,截至目前已接近20人死亡,約300人受傷。

依據印尼氣象、氣候和地球物理局(BMKG)數據,這起地震震央位在西爪哇省的展玉(Cianjur),震源深度10公里,暫無海嘯風險。距離震央約75公里的雅加達震感強烈,稍早許多民眾紛紛逃往屋外。另據中國報,展玉區至少數十棟房屋毀損倒塌,通往展玉多條道路中斷,街道傳來哀嚎哭喊聲,有人受傷躺地。

#BREAKING 'Nearly 20' dead, 300 injured in Indonesia quake: local official pic.twitter.com/cOfMvvv6ga