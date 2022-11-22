比利時足球隊「彩虹鑲邊」球衣遭禁　FIFA：衣領LOVE字有商業性

▲比利時足球隊長伊登阿札爾（Eden Hazard）穿著彩虹鑲邊球衣並佩戴OneLove臂章。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

比利時國家足球隊21日表示，國際足球總會（FIFA）拒絕該隊穿著彩虹色鑲邊、衣領印有「Love」字樣的客場球衣出賽，原因是該字樣與比利時知名的「明日世界電子音樂節」有關，具有商業性質，所以不可穿出賽。

根據《美聯社》報導，比利時國家足球隊21日表示，FIFA禁止該隊穿著彩虹色鑲邊、衣領印有「Love」字樣的客場球衣出賽，因為這件球衣是以比利時知名的「明日世界電子音樂節」（Tomorrowland）為靈感所設計，代表著多元、平等與包容。

比利時足協（Belgian soccer federation）表示，FIFA認為在衣領內側的「Love」字樣有商業性質，因為「o」字母設計成音樂節的商標，「出於商業原因，我們不得不跳過它，我們會穿著紅色主場球衣。」FIFA後來同意，若衣領的Love被遮住，就可以穿客場球衣出賽。

FIFA have demanded that Belgium remove the word "love" from the collar of their away shirt.



(Source: @ESPNFC) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 21, 2022

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先前原有9個歐洲國家預計在賽中佩戴有彩色心形圖樣的「OneLove」臂章；但在FIFA明確表示，若佩戴彩虹臂章將被出示黃牌懲罰後，英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭、瑞士等7隊的隊長隨即發表聯合聲明讓步，表示不會佩戴臂章。

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