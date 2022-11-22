看完大S到蕾神！她曝3優勢「才能在婚姻進退得宜」：不怕嫁錯人

▲大S、汪小菲離婚後，男方卻未支付500萬生活費。（圖／翻攝自微博／《幸福三重奏》）



網搜小組／劉維榛報導

大S（徐熙媛）向汪小菲追討500萬生活費，私生活再度攤在陽光下。對此，美女醫師王姿允感嘆，只有一句話要告誡女兒，未來想進入婚姻，擁有3點優勢很重要，「女人還是要自己有能力跟底氣，還有賺錢能力！才能在婚姻和感情中進退得宜。」

週刊爆料，汪小菲因拒絕履行離婚協議，以及積欠500萬生活費用，大S向法院聲請強制執行獲准，不料汪小菲在微博公開1年來支出明細，也不滿大S再婚，「我他X的不想再給這個家付電費了！」

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而大S展現高EQ，發出聲明盼望能結束紛爭，「我為了小菲及其父母著想，主動提兩方緣份已盡，好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。」如今又傳出，汪小菲將於今日傍晚5點15分抵達桃園機場，引發各界關注。

對此，家庭醫學專科醫師王姿允在臉書有感而發，看完大S的律師聲明對照蕾神之鎚，她只有一句話要告誡女兒，就是「女人還是要自己有能力跟底氣，還有賺錢能力！才能在婚姻和感情中進退得宜。」

王姿允也侃侃而談，「大S有錢有聲量，遇人不淑可以提離婚、有籌碼談判，嫁錯人也無損後半輩子跟孩子的生活。而相對沒錢沒聲量，家庭主婦遇到渣男，只能靠自媒體或爆料公社這種為自己跟孩子爭取公道。」

▲傳出汪小菲今日將來台。（圖／翻攝自微博）



尤其看到網友說三道四，像是大S嫁小開，離婚後每個月拿300萬養男人，住4億豪宅的言論後，王姿允則認為，「拜託！那是因為她是大S好嗎？她自己有努力有知名度也有錢，為何不能找個旗鼓相當的人結婚？」

王姿允說，大S沒有做錯任何事，卻要承受離婚帶給她和孩子的創傷，理應是有權利要求對方負擔「維持母子原本生活」的撫養費用，怎料會變成「養男人」的說法，「你以為誰都能養酷龍嗎？也要看酷龍願不願意啊？」

綜合上述結論，王姿允表示，正因為大S努力地經營自己，所以離婚才真的是「第二次投胎」，有辦法照顧好自己跟孩子的人，重獲自由等於重獲新生。最後，王姿允也向女兒直呼，「我們不怕愛錯人，不怕入錯行，就怕自己沒有蓄積足夠的能力和本錢，『重新選擇』所愛。」