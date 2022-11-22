林佳龍批「沒有重大建設」　藍小雞細數新北改變轟：快道歉！

▲新北議員羅列各大建設要求林佳龍道歉。（圖／侯友宜競選辦公室提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍日前直指「新北沒有重大建設」，甚至表示，「如果有我道歉」，此翻話引起藍營小雞不滿。新北市議員葉元之、候選人呂家愷今舉行記者會，列舉新北各項建設，呼籲林佳龍「說到做到，公開道歉！」葉元之也提到，新北各地已經掛起「雙贏」看板，希望不論藍綠支持者，都要票投侯友宜市長，讓好好做事的人為新北服務，林佳龍如願入閣當官。

對於林佳龍的不實發言，新北市議員候選人葉元之、江怡臻、呂家愷、林鼎超、吳訓孝、黃心華等在臉書串聯貼文，列舉新北各項建設，彌補林佳龍的無知，並呼籲林佳龍道歉。

呂家愷表示，他的選區土樹三鶯有新北美術館、三重有熊猴森樂園、林佳龍競總旁邊有府中雙城及耶誕城、新店有安坑輕軌、三重有新北第二行政中心、蘆洲有鴨母港溝整治及蘆南蘆北重劃區，雖然林佳龍倉促改選新北，對新北不瞭解，但如此多的重大建設，難道林佳龍連跑行程空檔也不會查資料？「希望林佳龍說到做到，公開道歉！」

呂家愷也提到，各界傳聞林佳龍選新北，只是來過水，重點是選後要入閣當官，希望林佳龍不管未來在哪裡，選後可以留在新北，好好了解新北，「不論林佳龍選舉提出多少芭樂政策，請你身為一日新北人，未來也要好好為新北來付出，這才是真正的幫助新北市」。

葉元之指出，林佳龍參選以來不知道在幹嘛，只會提出一年要狂撒三百億元的芭樂票政見，卻說不清楚錢從哪裡來，欺騙新北市民，選舉過程中，不斷喊話要跟侯友宜辯論，卻也是荒腔走板，只會噴口水，讓新北市民非常失望，「選舉應該是訴求政見，爭取認同，被林佳龍搞成這樣，非常不入流！」

葉元之表示，林佳龍先前呼籲選民，要成全侯友宜，票投林佳龍，真的是非常可笑的做法，「林佳龍這不就是承認，自己比對手還爛嗎？」葉元之批評，林佳龍台中市任內做得天怒人怨，被選民以21萬票差距死當，擔任交通部長又出包下台，現在喊說要新北大翻新，「是在騙誰？」林佳龍不好好選舉，只會操作政治議題，就是因為他壓根沒想要來選新北，「但令人好奇的是，蔡英文總統到底跟林佳龍談了什麼條件？」才讓林佳龍說了24次不選新北後又急轉彎。

葉元之也提到，新北各地的「有義之士」已經掛起看板，呼籲市民「票投侯友宜，讓林佳龍入閣，這才是雙贏」，喜歡侯友宜請繼續投給侯友宜，讓好好做事的人繼續為新北服務，喜歡林佳龍也要票投侯友宜，這樣才可以讓林佳龍入閣當官，「不然林佳龍午夜夢迴可能會很怨恨，為什麼不讓我入閣」。

