「韓柯合體」把高雄講得一文不值　陳其邁酸：應該結束對立

▲高雄市長陳其邁鳳山車隊掃街。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選進入最後倒數，力拼競選連任的高雄市長陳其邁今（22）日一早前往鳳山進行車隊掃街，他提到剩下5天馬上要投票，這一票是決定高雄未來的發展，日前國民黨高雄市長柯志恩與前市長韓國瑜「韓柯合體」把高雄講得一文不值，這種對立應該要結束。至於最後關鍵時刻，太太跟兒子女兒是否會出來輔選，他則說，他們都有用他們的方式在輔選，先講到這裡，有答應他們要保密。

陳其邁把握最後時刻，今日一早在鳳山車隊掃街，緊接著下午將前往基隆輔選，與民進黨基隆市長候選人蔡適應一同進行車隊掃街，晚上再回到高雄，前往左營區繼續自己的掃街拜票活動，競選行程滿檔。

▲▼陳其邁鳳山車隊掃街，支持者熱情迎接。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁受訪時提到，選舉剩下5天馬上要投票，這一票是決定高雄未來的一個發展，自己2年拚4年也做好準備，希望市民朋友能夠再給我們4年時間去告別對立，一起團結邁向未來。

他也特別點名，這段持間包括韓國瑜、柯志恩「韓柯合體」，看到他們仍在講4年前選舉用的一些詞彙、語言，甚至一直各種批評高雄，把高雄講得一文不值，他認為這樣的各種對立應該要結束，要展望未來。他強調，面對國際貿易的競爭，高雄要勇往直前更需要團結，未來施政上不分黨派，大家不分藍綠、團結一致，讓高雄更好。

▲▼陳其邁鳳山車隊掃街，支持者熱情舉旗、標語歡迎。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於選戰進入最後倒數階段，家人們預計合時現身輔選？陳其邁說，太太吳虹醫師都還有在看診，服務病人是她這幾十年最重要的一項工作，會盡量看她的時間，但還是以病人優先為主，也看競選總部怎麼安排；兒子、女兒部分，他則尊重他們，他們都有用自己的方式在輔選，其實他們都各有專長，就先講到這裡，有答應他們要保密。