藍營副議長倒戈挺高虹安　柯建銘笑「螳臂擋車」：把市民當塑膠？

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者陳凱力攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁的後援會總會長余邦彥陣前倒戈，上周六帶隊出席民眾黨候選人高虹安的造勢場，昨晚更直言林耕仁誤成綠營打手，所以要支持能打敗民進黨的人。對此，民進黨團總召柯建銘22日表示，沒有一個人現在出來喊棄保能撼動大局，這樣的操作只是螳臂擋車，「你認為新竹選民是塑膠嗎？不要以為少數一兩個人能撼動民主價值。」

余邦彥雖認為林耕仁老實勤懇，是值得信賴的市長人選，然而「誤信部份諂媚之人」，本次選戰中出現嚴重決策問題跟錯誤，不僅將許多意見不合的同志一律拒之於外，還到處樹敵。面對這種窘境，余邦彥決心支持「能打敗民進黨的人」，自己與數十位里長當前要做的就是下架民進黨，打破藍白當前的困局，因此在文末拜託「大家集中選票，市長票投給能下架民進黨的高虹安」，期盼能為新竹市民贏回光明的未來。至於高虹安擔任立委期間是否涉及貪汙等問題，他認為自有司法來定論。

柯建銘指出，余邦彥是自己老朋友，他過去選舉一向是用無黨籍，這是為競選副議長加入國民黨，參選時卻又用無黨籍，尊重他的想法，他應該有自己的政治目的，但到選舉最後一刻還在操作棄保是在愚弄選民。

對於余邦彥陣前倒戈，柯建銘表示，沒有一個人現在出來喊棄保能撼動大局，各黨有各黨的政治立場，但民智已開，叫選民支持貪污被告的高虹安，誰能開的了口？做這種事情只會傷到自己，這樣的操作只是螳臂擋車，大勢已定。

柯建銘指出，這是高虹安最後一騙，她是貪污被告會吃上官司，應該是台灣選舉史上第一次出現這樣的候選人，選民眼光是雪亮的，高虹安一路騙到底，剩下這幾天操作棄保就是她的最後一騙，別再演了，「不可能這樣操作棄保就有民意支持你，民意不會保護你的官司，你要面對的是法律與正義。」

對於棄保論是否影響選情，柯建銘直言，請大家相信新竹選民的水準和理智，把助理加班費全部回收，哪一家公司可以這樣做？難道郭台銘可以把加班費回收嗎？這種慣老闆是全國最壞示範，赤裸裸這樣搞，是和一千萬勞工對立，「你認為新竹選民是塑膠嗎？不要以為少數一兩個人可以撼動台灣民主價值，這關乎是非道德選擇、邪不勝正，最後的勝利屬於新竹市民。」