四叉貓夜會高虹安前助理！狂發「辦公室小故事」　網暴動求出書

▲高虹安。（圖／讀者提供）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議連環爆，網紅「四叉貓」劉宇21日晚間與高虹安三位前助理一起喝酒後，連夜發出18篇文，爆料高虹安立委辦公室的「小故事」，其中包括「超愛喝可樂」、「叫助理創一些Google假信箱寄信給NCC檢舉媒體」等，更附上前助理提供的Line群組截圖畫面，讓不少網友「熬夜追劇」，直呼「助理們可以出書了。」

網紅四叉貓昨日晚間在臉書上接連發出18篇「高虹安辦公室小故事」系列文章，透露三位高虹安前助理分享的八卦小故事，包括涉嫌詐領助理費的高虹安男友「Jack」李忠庭，找了一個助理來負責替高虹安擋酒，這個助理除了要幫高虹安按摩、做水晶指甲外，還得每天把高畫成大家認得的樣子，但薪水卻是全辦公室最低。

四叉貓接著爆料，高虹安辦公室每週都有「貼文績效獎金」1000元，但獎金卻是發給寫文讚數最高的小編，後來「攻城師都拿不到以後，高虹安就不發惹。」不僅如此，四叉貓補充，高虹安辦公室內部曾傳出有位主任為了追辦公室一個小妹妹還幫她代寫論文，且每次辦公室小妹睡過頭，該主任都會趁老闆進辦公室之前，先幫她在表單上登記請假半小時，但高虹安認為主任太濫用「半小時」了，所以後來改規定只能以一小時為請假單位。

四叉貓更補充，高虹安辦公室發生「不止一次」性平事件，但高虹安卻用黨團名義辦理性平講座，而其理由是「避免發生林奕華辦公室事件」。另外，對於論文爭議，四叉貓指出，此事讓高虹安非常氣憤，她想叫NCC去處理那些媒體，但立委說，若私下叫NCC處理媒體很難看，因此高虹安為了顧面子，要助理創一些Google假信箱，寄信至NCC檢舉。

而最令網友感到驚奇的，是高虹安的「可樂事件」。從四叉貓貼出前助理提供的Line對話截圖中可見，群組內有人發出4罐可樂被貼上封條的照片，並發公告提醒，「為避免同仁喝可樂喝到高委員想喝時沒得喝，這4罐列為戰備庫存，請同仁勿喝。若要拆封飲用前，請先去合作社買一箱新的來，確保安全存量為荷。」

此貼文一出立馬吸引1.9萬名網友按讚，有網友留言表示「公雞金繳了那麼多，喝個飲料還要自己買嗎？」、「這老闆小氣的要死」、「認真覺得高虹安情緒管理有很大問題，人員管理方式也很糟」、「這篇後勁好強」、「第一次看到可樂貼封條的」。不過，也有網友抱持不同看法，「個人認為這些爆料會有反效果！」、「真無聊這個也要說，來聊聊棒球場比較實際」，而四叉貓則回應，「我就喜歡聊聊小情小愛小八卦咩。」