投票倒數！全教總公布支持的縣市候選人名單

▲全教總今天公布支持的縣市長候選人名單 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全教總今公布完全支持的有18縣市、45位候選人。其中六都部分，台北市包括陳時中、黃珊珊、蔣萬安；新北市林佳龍、侯友宜；桃園市張善政、鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶；台中市蔡其昌；高雄市柯志恩、陳其邁；新竹市沈慧虹、林耕仁、高虹安。六都之中，只有台中市盧秀燕被全教總列為「部分支持」。

全教總指出，包括台中市盧秀燕、苗栗縣鍾東錦、南投縣許淑華、屏東縣蘇清泉、台東縣劉櫂豪和饒慶玲，列為「部分支持」，是指已有執行相關教育政策，但尚未達成目標，未來四年應該可逐步落實。

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全教總並點名，台南市黃偉哲、謝龍介，澎湖縣的陳光復、葉竹林、賴峰偉等五位候選人，完全未將三大檢視指標納入政見。而雲林縣張麗善、劉建國則未回傳政見內容，不列入檢視對象。

全教總理事長侯俊良說，「落實行政裁量」、「保障代理教師基本權益」、「降低幼教師生比」已是目前教育現場最關注的三大議題，也攸關台灣教育未來的進步，公布名單是讓全國選民、包括全教總會員，作為投票參考。全教總文宣部主任羅德水也強調，全教總關心的是重要的教育政策，能不能透過選舉被落實，哪個政黨當選多少席次，不是全教總關心的部分。