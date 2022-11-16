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瘋電影／電影版搖曳露營　成功推廣日本山梨縣露營旅遊

文／賴賴

▲▼電影版搖曳露營。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

評價相當高的一部文青動畫電影，雖然沒有看過這部片的電視卡通，單就電影而言是沒有影響的，從都會OL出發，每個人拼命工作，不論在哪個崗位，都有著一定程度的茫然未知，工作擁有沒有盡頭，這份工作適合自己嗎？有未來性嗎？這麼巨大的壓力是我想要的人生嗎？等等等等，電影沒有提出質疑，但提供了一個紓壓的解決辦法，電影流暢好看，親近大自然，先療癒現況再慢慢找出路，相當有建設內涵的好作品。

近年來露營休閒正流行，露營不僅可以凝聚家人情感分工合作，放眼大自然悠遊置身森林、大草原，在海邊聽海浪聲，在河邊看魚蝦游樂，看滿天數不清的星星，躺在大草原裏，何其享受，遠離３Ｃ都會的嘈雜紛亂，讓心歸零才能真正放鬆，這真是一部推廣露營的作品，看完都很想帶小孩去露營。

導演以紓壓悠閒的調性來推進劇情，沒有壓力，沒有轉折，文學式的語速，單純的動機，來去露營就可以真正體會電影想要傳達的意涵。


片　　名：電影版搖曳露營
英文片名：LAID BACK CAMP △
類　　型：動畫
上映日期：2022-09-16
片　　長：02時00分
導　　演： 京極義昭
演　　員： 東山奈央 、 花守由美里 、 原紗友里 、 豐崎愛生 、 高橋李依
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：羚邦亞洲


劇情大綱

故事敘述已經離開高中生活後的5個好朋友，各自進入喜歡的工作領域；在山梨縣觀光推廣部門工作的大垣千明 (聲優 原紗有里)正為上級交付到自己手上的開發案發愁；那是一座數年前就已經廢棄的戶外設施重啟開發案，偶然間得知千明煩惱的志摩凜(聲優 東山奈央)不經意地說出：「有這麼寬敞的腹地，拿來做營地不是很好嗎？」一句話點亮千明心中全新的企畫方向，也因為這個想法，這五個在高中時就經常交換露營心得的好朋友：各務原撫子(聲演 花守由美里)、志摩凜(聲演 東山奈央)、大垣千明 (聲演 原紗友里)、犬山葵 (聲演 豐崎愛生) 與齊藤惠那 (聲演 高橋李依)暫時放下手邊的工作回到山梨縣，儘管面對一整片的廢墟與荒煙漫草，她們仍然換上工作服，為建造出心目中最美好的露營場地而付出全力！

▲▼電影版搖曳露營。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲一句無心的建議，促成一場大工程。

▲▼電影版搖曳露營。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲高中同學是最真誠無私且推心置腹的真摯友誼。

▲▼電影版搖曳露營。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲五個女孩子，一起為山梨縣的露營地努力。

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