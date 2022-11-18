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瘋電影／名偵探柯南：萬聖節的新娘　國際恐怖組織來了

文／賴賴

▲▼ 名偵探柯南：萬聖節的新娘。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這已經不是偵探柯南了，根本就是重案組加反恐國際警務柯南，這次的劇情節奏和案件所牽扯的範圍極大，完全是好萊塢動作片的節奏，而過程也相當緊湊，看得很過癮，就柯南解出案情的謎面設計也不錯，只不過這次都是一次搞定，好看。

從簡單的刑警涉案到國際恐怖組織的爆炸事件，劇本轉折又轉折，最後的犯人有驚喜，不過大概是礙於沒時間了，所以犯人都不必被抓出來就自己跳出來，和過去不同的，這個犯人罪大惡極，心狠手辣，武功高強，在鬧區中的萬聖節，令人聯想到梨泰院，這次劇情也太厲害了，像是預告危機，整體感是好看的。

片　　名：名偵探柯南 萬聖節的新娘
英文片名：Detective Conan: The Bride Of Halloween
類　　型：動畫、冒險、懸疑/驚悚
上映日期：2022-06-30
片　　長：01時50分
導　　演： 滿仲勸
演　　員： 高山南 、 山崎和佳奈 、 小山力也 、 古谷徹 、 白石麻衣
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：普威爾國際股份有限公司


劇情大綱

"東京澀谷街頭充滿萬聖節狂歡的節慶氣氛。
在“澀谷HIKARIE”正舉行著婚禮，披上嫁紗現身的新娘正是警視廳的佐藤警官。當柯南以及其他賓客們正興高采烈獻上祝賀時，一名男子突然闖入婚宴鬧事，高木刑事為了保護場內大家的安全，奮不顧身上前去制止而遭遇危機！？所幸沒有傷到要害，事件也就此平息。然而目睹一切的佐藤警官，在她眼裡所見到的並非如此，３年前發生的連續爆破事件，使得當時以心相許的松田警官因公殉職，那時出現在佐藤眼中的死神身影竟然再次重疊在高木身上。

同一個時間點，連續爆破事件的犯人在此時逃獄。究竟這是偶然嗎？公安警察 - 降谷零（ 安室透 ）對於將自己同期的松田送上黃泉路的兇手緊追不捨，卻被謎樣的變裝人物裝上項圈炸彈。為了幫忙拆解安室的項圈炸彈裝置，柯南前往安室平常潛伏的地下秘密基地，調查３年前安室的警察學校同學們如今已不在人世的來龍去脈，以及身分不明的變裝炸彈犯在澀谷所發生的事件。進行事件搜查當中，匪夷所思的身影正逐步朝柯南他們接近―。

被點燃的“命運交叉十字路口”
眾人期盼的萬聖節慶典，如今，已變身為狂亂的夜行路 ——

▲▼ 名偵探柯南：萬聖節的新娘。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲年輕刑警此次有人生重要的戲份。

▲▼ 名偵探柯南：萬聖節的新娘。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲恐怖份子準備炸掉日本的梨泰院澀谷。

▲▼ 名偵探柯南：萬聖節的新娘。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲動員浩大，案情曲折。

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