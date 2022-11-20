瘋電影／初戀慢半拍　很正的老鴇和帥哥處男的都會童話

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，故事新奇有，雖然是老梗，處男找浪姐，但節奏輕快無冷場，場景少卻也不單調，卡司到位讓故事不單薄，俊男美女仍是愛情故事的主要魅力，徐若瑄很漂亮撐起了整部片的質感，但也失真了老鴇的真實風貌，她比較像家道中落富家千金。

雖然腳色不多，但男主的媽媽于子育演技出色亮眼，平衡了唯美的童話腳色，讓一個單親務實強勢掌控慾強的媽媽，強而有力的主導了整部電影，好看。迪士尼+頻道也加入了線上視頻戰國，讓疫情嚴峻時一樣可以在家看電影。



片 名：初戀慢半拍

英文片名：Mama Boy

類 型：愛情、喜劇

上映日期：2022-08-26

片 長：01時38分

導 演： 陳駿霖(Arvin Chen )

演 員： 徐若瑄(Vivian Hsu) 、 柯震東(Chen-Tung Ko) 、 于子育 、 范少勳 、 黑嘉嘉(Joanne Missingham) 、 侯彥西

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：甲上



劇情大綱

快一點 慢一點 遇見你才是重點

小洪(柯震東飾)是一個溫和有禮、長相帥氣的大男孩，邁入29歲了，卻還是個母胎單身。他與媽媽美玲（于子育飾）相依為命，但美玲對小洪過於愛護，習慣性地為兒子的人生下指導棋，讓小洪變得缺乏自信，甚至有點社交障礙。直到小洪遇見了旅館的副理樂樂（徐若瑄飾），善解人意的樂樂為小洪解決了不少窘境，讓小洪初嘗戀愛的滋味，但看似堅強開朗的樂樂卻也有著自己的煩惱，她在年輕時曾有段短暫的婚姻，離婚後不懂如何面對孩子，決定選擇逃避，把兒子偉傑（范少勳飾）送回老家讓外婆帶大，母子間的疏離讓樂樂備受煎熬，此時陪伴在身邊的小洪便成了她的避風港…

▲單親媽嗎極度照顧獨生子。

▲處南愛上老鴇不一定是悲劇，幫處男長大。

▲從小跟花心老爸一起的大孩子，急著想賺錢發財。

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