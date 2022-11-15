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靈鷲山四期教育／確診體會無常　寧靜觀照發現「無我」

文／賴芃縈編輯整理

▲▼確診體會無償。（圖／記者賴賴攝）


靈鷲山推廣四期教育線上課程，課程期間為全球學員開設「與法有約 我要請法」活動，提供學員向教授法師請法，2022年線上課程即將圓滿，於11月16日晚上8點將舉辦第3場「與法有約我要請法」，歡迎學員提問任何生活中或學習問題。疫情風暴襲捲人心，在上一場的請法中，三乘佛學院副院長淨華法師透過佛法，教大家學習四期教育課程，如實觀照無常病苦，進一步面對確診的痛苦。

佛陀教導我們要如實觀照無常、苦、無我這「三相」，而修行就是要學習去除我相，把永恆的靈性觀照出來。在上一場「與法有約我要請法」中，有位學員提問：當我確診時，全身疼痛又咳得快要死，不是「無我」嗎？為什麼還可以痛得這麼清楚呢？真的可以深刻觀照到無常和苦，但我不知如何觀照到 「無我」？還是有一個「我」非常痛苦啊！

病痛之苦讓「我」感受真實　越抵抗越清晰

淨華法師說，四期教育阿含期初階課程「初轉之法」或初階課程「無我之道」都談這些議題，生病了，就是我們面對自己最好的時間，不管是確診，或者是我們突然生病了，或者面對著生活裡頭某一種很巨大的困境，有的時候，生命突然就是會面對著這種很長時間，處於某一種我們不喜歡的狀態裡面。終於有時間可以靜下來，靜下來跟自己做一些更深度的對話。

我們每天都看到很多人確診，都會經歷這樣的一個生病歷程。最麻煩的是，可能會帶來一些後遺症，這個「苦」真的讓我們感覺很不舒服，這樣子的過程，這些身心的交煎，讓你越不想要這個「苦」，所以你會抵抗它。

你越抗拒，它就抓得越牢。那個感受就會越來越真實，牢不可破，你的「苦」會變成像一大團，然後就整個把你扒得緊緊的。如果我們沒有看清楚它，身的苦再加上心的糾結，會讓我們進入身心交煎的惡性循環，這個「苦」太劇烈或太久，我們的心就會被「苦」抓得越來越緊。

「身」的苦，是一個因緣的和合，可能剛好遇到了病毒，可能免疫力差，可能這段時間太勞累，可能有種種的因緣，所以現在病痛，有很多的不舒適，如果我們的心也跟著攪和進去，那真的就是苦上加苦。

這時候，你看到「苦」，看到「無常」，為什麼無法看到「無我」呢？因為心沒有靜下來。身的苦已經是因緣，那心可以不苦嗎？什麼是「無我」？淨華法師說，「無我」是佛教的核心思想之一，是佛教判斷真理的標準，也是佛教區別於其它宗教、哲學的重要理論。我們常將身體誤認為是真實的「我」，常被這個相迷惑。觀照首先就是要把我相去除掉，最後會發現有就是沒有、沒有就是有；也就是說，屬於「無」的靈性是在「有」的世界呈現，當我們瞭解這個真實道理，會發現真實、不造作、不虛偽的愛。

「寧靜一分鐘」讓身心放鬆　練習觀察無我，觀照無常

淨華法師跟大家分享靈鷲山開山住持心道法師的「寧靜一分鐘」五口訣，讓你的心可以先鬆開。我們唸這5句話：「深呼吸、合掌、放鬆、寧靜下來，我們的心回到原點。」當你這樣子唸誦的時候，不要覺得它只是一個短短的口訣，這是一個很甚深的心要。你只要把這五句話唸出來，那一個緊緊抓著苦跟痛的心，就會在那一個剎那拉回原點。當你回到原點，身體還是會痛，可是會有一個空間給你自己，那個空間是，你開始有一個心，可以靜靜地看著自己的這個痛。

要怎麼觀察到「無我」呢？什麼是「我」？「五蘊無我」中的五蘊是色、受、想、行、識，可是我們一緊張、一苦，就會把五蘊牢牢的都綁在一起了，那你當然苦。所以只有先退一步，先離開那個東西，會有個靜靜的心，開始看著這個受苦的身體。然後看著看著，會發現這個痛其實是在變化的。

如果真的現在在苦，就開始唸：深呼吸、合掌、放鬆、寧靜下來，我們的心回到原點。淨華法師說，如實去做，很快明白那個空間，有那個空間的時候，就可以有能力，靜靜看著自己身體的痛，也會看到，原來心有那麼多的糾結，那麼多的擔心，那麼多莫名其妙把自己綁架的東西。然後色蘊、想蘊、行蘊、識蘊，一個一個變得很清楚。可能看不到那麼細，至少可以看到「身」的痛是很無常的，它在改變，光這個東西就能夠鬆綁很多的痛跟苦的歷程。

2022四期教育下學期課程1 1/30全球線上結業式，歡迎全球學員參加!
2023四期教育上學期課程12/1開始報名，請關注慧命成長學院臉書：https://www.facebook.com/HMCZXY。
認識靈鷲山四期教育：https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu/
我想閱讀「初轉之法」：https://www.093books.com.tw/product/detail505
我想閱讀「無我之道」：https://www.093books.com.tw/product/detail421
更多靈鷲山教育院訊息：https://edu.ljm.org.tw/

▲▼確診體會無償。（圖／記者賴賴攝）

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