服飾店女店長A了180餘萬　不還錢緩刑遭撤銷恐入監

▲服飾店店長業務侵佔不還錢，緩刑遭撤銷。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蘇姓女子在某服飾店擔任店長，她趁職務之便，涉嫌侵占店裡的服飾、零用金和員工薪資達180餘萬，離職後老闆發現提告，法院審理後依業務侵占罪判處她徒刑2年，緩刑5年，但她必須分期償還180餘萬，沒想到蘇女到今年1月就不付且避不見面，檢察官向法院聲請撤銷緩刑，獲得法院裁准，蘇女恐將面臨牢獄之災。

判決指出，蘇女是在2006年4月到2007年11月擔任服飾店店長，負責管理店內進貨、出貨及員工薪資發放，但她竟利用職務之便，不但將店內服飾偷偷拿去變賣，還把店內的零用金和員工薪水扣下，後來她離職後，老闆清點店內庫存，發現庫存至少短少了180 萬餘元。

老闆報警、提告，蘇女辯稱拿那麼多，大約只拿了約10萬元，但老闆出示蘇女的自白書，內容她坦承侵占公司零用金、貨品銷貨所得共約90萬元，當場打臉蘇女。

法院審理時，蘇女終於坦承犯行，並與老闆達成調解，願意分87期、每期2萬元來賠償損失，法官審酌蘇女沒有前科，也有悔意並達成和解，因此依業務侵占罪判處她徒刑2年，緩刑5年。

不料，蘇女從2020年7月開始還錢，還了18期後，今年1月開始不再還錢，人也避不見面，檢察官認為她故意不還，因此向法院聲請撤銷緩刑判決，法院審理後認為蘇女違反情節重大，因此裁准緩刑的判決，可抗告。