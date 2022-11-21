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廚房實驗「咖啡滷蛋」香氣炸裂　6千人驚艷喊讚：跪求食譜

▲▼廚房實驗「咖啡滷蛋」香氣炸裂　6千人驚艷喊讚：跪求食譜。（圖／翻攝自社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO實驗「咖啡滷蛋」香氣撲鼻，讓無數網友驚艷，紛紛跪求食譜。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說／張姓女網友）

網搜小組／柯沛辰報導

滷蛋遇上咖啡，迸出新滋味？一名愛喝咖啡的網友突發奇想，把家中即溶咖啡粉拿來滷蛋，沒想到成果令她驚豔，大讚香氣絕佳，味道也非常美味。許多網友看完口水直流，紛紛敲碗詢問調配比例，甚至笑說超商業者可能很快就會跟進，掀起熱議。

張姓女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出數張照片，稱自己日前買了不少即溶咖啡，有天喝黑咖啡時靈光乍現，不禁思考「如果用來滷個咖啡蛋，不知道會不會很好吃？」

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當下原PO立刻著手進行，結果成品沒讓她失望，「結論就是非常好吃！超香的啊！我邊剝蛋殼，滷了雞蛋後，加碼滷了鳥蛋，鳥蛋的淡味更濃，超級好吃！可能會再來試試咖啡滷雞腿，好吃再來跟各位報告！」

▲▼廚房實驗「咖啡滷蛋」香氣炸裂　6千人驚艷喊讚：跪求食譜。（圖／翻攝自社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO表示，咖啡滷蛋起鍋後，還需浸泡3至4小時。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說／張姓女網友）

照片曝光後，短短一天吸引6000多位網友按讚分享。許多人紛紛敲碗，「所以我說那個配方呢」、「有加入其他調味嗎」、「請問你加了幾匙咖啡粉」、「要加鹽巴嗎」，還有人拋磚引玉，「也可以做五花肉料理」、「咖啡醃豬排也很好吃，下次你試看看！」

對此，原PO也不吝嗇地分享做法，用一匙咖啡粉，泡好400cc的咖啡，再依個人喜好加糖，不用鹽巴，起鍋後泡3至4個小時。「如果沒有糖，我覺得滷出來會太苦，有糖那個甘甜味很讚，蛋吸飽咖啡香氣超加分，喜歡咖啡味更濃的感覺可以再加多匙一點！」

不少網友大讚，「心動了」、「很有創意，我看很快超商就會推出了」、「適合咖啡上癮者」、「咖啡蛋好特別」、「好神奇的常識」、「看來，放久結塊的咖啡粉找到出路了！」引發討論。

▼原PO用400cc的咖啡液滷蛋，並叮囑一定要加糖。（圖／翻攝自社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼廚房實驗「咖啡滷蛋」香氣炸裂　6千人驚艷喊讚：跪求食譜。（圖／翻攝自社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

▼鳥蛋版本色澤較深，味道也更重。（圖／翻攝自社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼廚房實驗「咖啡滷蛋」香氣炸裂　6千人驚艷喊讚：跪求食譜。（圖／翻攝自社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

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關鍵字：

咖啡滷蛋咖啡蛋黑咖啡

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