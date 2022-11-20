苗栗今年第10起路殺！苑裡130縣道公石虎重傷　無法救治安樂死

▲19日晚間苗栗130縣道苑裡路段有1隻公石虎遭路殺，也是今年第10起石虎路殺事件。（圖／翻攝臉書「苑裡串起來」）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗130縣道19日晚間發生石虎路殺意外，晚間9時30分許苑裡路段西往東方向，通報有石虎受傷，保育人員趕赴現場發現石虎尚有生命跡象，急送動物醫院醫治，經評估無法救治而執行安樂死。個體將送往南投特生中心研究利用，這是苗栗今年10起石虎路殺案件。

苗栗縣府農業處自然生態保育科昨天晚上9點30分接獲通報，在130線苑裡金良興磚廠附近路段有石虎受傷，派員趕往處理，經檢查為約3520公克的公石虎，尚有生命跡象，經送獸醫院檢查發現，受傷石虎脊椎斷裂、下半身癱瘓、橫隔膜破裂，嚴重內出血，評估無法救治而執行安樂死，個體將送往農委會特有生物研究保育中心研究利用。

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生態保育科指出，此次石虎路殺路段，南邊是山坡樹林，北邊靠苑裡溪，這隻石虎有可能來回穿越130線飲水覓食，不慎遭車輛撞擊。

自然生態保育科科長張葦表示，這起石虎路殺是苗栗縣今年第15起石虎死亡意外，也是第10起石虎路殺意外，縣府相關單位將會研討防治野生動物路殺事件。

▲19日晚間苗栗130縣道苑裡路段有1隻公石虎遭路殺，遭撞石虎被發現時尚有生命跡象，送醫後無法救治安樂死。（圖／苗栗縣政府提供）