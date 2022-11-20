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大陸 大陸焦點 特派現場

魔獸霍華德首戰38分超狂逆轉勝　陸球迷也看呆：比CBA好看一萬倍

記者朱祖儀／綜合報導

NBA超級球星魔獸霍華德（Dwight Howard）19日在台灣T1職籃首戰，場上狂轟38分，還交出25籃板、9助攻、4阻攻的超猛成績單，展現NBA巨星不凡實力。不只台灣球迷為之瘋狂，大陸球迷也緊盯球賽，還有人直說「台灣的轉播比CBA好看一萬倍」。

▲▼魔獸霍華德來台首場比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲19日是魔獸霍華德來台首場比賽。（圖／記者湯興漢攝）

霍華德19日在T1聯盟桃園永豐雲豹主場迎來台灣處女秀，一開賽就展現驚人彈跳力，連續上演兩次精彩阻攻火鍋秀，不過首節打完，特攻以40比28領先。第2、3節開始霍華德逐漸找到進攻手感，但遇到特攻「黑豹」阿巴西火力全開，還是無法順利逆轉。沒想到到了末節雲豹追分氣勢再起，第4節加上延長賽霍華德包辦22分強勢表現帶動下，最終雲豹以120比115上演逆轉勝。

 ▲▼魔獸霍華德來台首場比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲大陸球迷大讚19日的比賽。（圖／記者湯興漢攝）

精采的比賽不僅掀起台灣網友討論，大陸球迷也相當關注，表示「解說水平、轉播技術、球場氛圍，都比CBA好太多了」、「CBA真的不如這氣氛」、「這個轉播技術比CBA強百倍」、「台聯賽的轉播鏡頭比賽氛圍很棒，CBA該反思一下了」、「感覺比CBA好看多了，即使沒有霍華德」、「有一說一，現場轉播技術和細節部分輾壓CBA」、「這球館我們只有羨慕的份」。

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲▼19日比賽也掀起大陸網友討論。（圖／翻攝自微博）

▲▼。（圖／翻攝自微博）

事實上，19日比賽不僅霍華德的表現讓人看了目瞪口呆，特攻「黑豹」阿巴西打出51分、5籃板、3助攻更是驚艷全場。一名網友就說，原本看球賽時以為阿巴西是洋將，但一搜才發現對方完全沒有旅外過，覺得十分震驚。文章引發討論，許多人指出「去年就很強了」、「肯定是血統，手長又跳得高」、「光運球節奏、協調性，就不是台灣人學得來的」。

▼阿巴西的表現也很驚人。（圖／記者李毓康攝）

▲▼T1聯盟新北中信特攻阿巴西。（圖／記者李毓康攝）

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