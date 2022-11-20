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雞排切塊當鹹酥雞賣！小販3個月就倒店　加盟主索賠600萬被打臉

▲▼雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲台東一王姓男子加盟鹹酥雞店，才經營3個月就因為違約被解約倒店。（示意圖／記者許力方攝）

記者郭玗潔／桃園報導

台東王姓男子花了12萬8千元加盟北部的鹹酥雞店後，因擅自將雞排原料切塊做成鹹酥雞，又加賣滷鳳爪、到夜市擺攤販售一樣的商品等行為，開店3個月後就因違約被加盟主解除合約，並對他提告求償600萬元。桃園地院審理，認為王男雖有違約，但按照合約並不需要賠償，判他1塊錢都不用賠，全案還可上訴。

陳姓加盟主指控，王男於去年5月加盟他的鹹酥雞店，付他加盟金7萬8千元、保證金5萬元。但在加盟期間，卻未依約向他訂購原物料雞肉，且擅自將要做成雞排的肉品，切塊充作鹹酥雞原料使用，私自改變品牌原先的商品形式，應賠償他違約金100萬元；另外，王男又未經他同意，另行販售滷鳳爪，應再賠100萬元。

陳男指出，王男還未知會他就到台東夜市擺攤，更自行將加盟招牌拆除，販售一樣的商品，應賠他300萬元；王男也擅自利用外送平台Ubereats進行銷售，要再賠100萬元，總共向王男求償違約金600萬元。

全案審理時，王男表示去年他有向加盟店買雞肉，第一批雞肉其中2件包料雞排到貨就發臭了，其餘雞腿吃起也有味道無法販賣，但陳男卻沒說可以換貨，只是叫他多試方法，他才將雞排切成鹹酥雞使用。他確有販賣先滷後炸的滷鳳爪，屬於菜單的隱藏版炸物，因當時兩方已經鬧的不愉快，所以才沒有告知陳男。而且他的雞排店在去年6月29日開幕時，剛好新冠疫情爆發導致生意很差，他才去夜市打工，而後被陳男於同年9月29日通知終止合約後，他就沒有再經營加盟店了。

法官審理，認為王男於加盟期間，有向陳男訂購雞肉原料的紀錄，這部分並未違約；另王男擅自更改食品配方，將雞排切塊成鹹酥雞出售，雖屬違約，不過根據2人LINE對話，陳男並非以此和王男終止合約，所以不符合條約規定「因違反此規定『致』終止合約者要賠100萬元」，這部分王男也免賠。

法官指出，王男另賣滷鳳爪雖也違約，但按合約僅可終止合約，並未規定須賠償100萬元；另陳男雖提出王男在夜市擺攤的照片，且按合約規定，王男在合約有效期間內，不得另行經營相同食品業務，但因陳男無法證明王男是在合約終止前就在夜市擺攤，或王男就是攤位的經營者，也判免賠。

另外，陳男根據合約上規定「不可自辦促銷活動」，指控王男利用外送平台Ubereats進行銷售違約，但法官認為「銷售」和以優惠「促銷」文意不同，王男並未在Ubereats上「促銷」，所以並未違約。綜上所述，判王男1塊錢都不用賠，全案還可上訴。

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