拜登「高顏值孫女」在白宮辦婚禮　新郎是法學院學霸

▲拜登的孫女娜歐蜜19日在白宮南草坪與25歲新郎尼爾（Peter Neal）完婚。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登20日迎來80歲大壽，就在生日前夕，他19日在白宮為孫女娜歐蜜（Naomi Biden）舉辦私人婚禮，這也是白宮史上第19場婚禮。28歲的娜歐蜜在白宮南草坪與25歲新郎、剛畢業於賓州大學法學院的尼爾（Peter Neal）完婚。

綜合紐約時報、CNN報導，這是第一次有總統的孫女在白宮舉行婚禮，外傳娜歐蜜與尼爾都穿Ralph Lauren設計的禮服，她在父母亨特拜登（Hunter Biden）與前妻凱瑟琳布勒（Kathleen Buhle）的陪伴下，完成終身大事，約有250名賓客前來見證。

這場儀式並未開放給媒體採訪，依據外媒捕捉到的畫面，場地以白色花朵進行布置，來賓在一排排座位上觀禮。已知儀式於11日上午11時許在戶外進行，由於氣溫僅約攝氏4度左右，現場發放毯子與披肩給賓客保暖。

拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）透過聲明表示，「看著娜歐蜜成長、找到自我，為自身開創美好人生，這真是一種喜悅，如今看到他選擇尼爾作為丈夫，我們很自豪、也很榮幸歡迎他成為我們家的一員，希望兩人的日子充滿歡笑，一年比一年恩愛」。

▲這場婚禮的場地以白色花朵進行布置。（圖／達志影像／美聯社）

在交換誓言的儀式結束後，午宴和婚禮前派對同樣在白宮舉行，晚宴則在當天晚間7時30分進行，外傳賓客被要求交出手機。

而熟悉這場婚禮計畫的消息人士透露，婚禮選在拜登80歲大壽同個周末舉辦並非巧合，而是刻意安排，藉此減少外界關注拜登年齡問題。在拜登兒孫輩之中，娜歐蜜扮演著重要角色，當初就是她召集家庭會議，敦促拜登出馬角逐總統，而如今的拜登正考慮是否競選連任，她也將參與討論。