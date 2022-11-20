快訊／09：49規模5.1地震！　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天9時49分發生芮氏規模5.1的有感地震，震央位於東部海域，地震深度68.6公里，宜蘭縣、新北市最大震度3級。
【 第173號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年11月20日09時49分41秒
震央位置：北緯24.65° 東經121.97°
震源深度：68.6公里
芮氏規模：5.1
相對位置：宜蘭縣政府東南東方 22.4 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：宜蘭市、冬山、頭城、南澳、牛鬥
2級：蘇澳、武塔、內城、南山、大同
1級：澳花
● 新北市地區最大震度3級
3級：雙溪、五股、淡水
2級：三貂角、五分山、新北市、新店
1級：萬里、石門
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：和平、西寶、秀林
1級：太魯閣、花蓮市、銅門、鹽寮
● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、臺北市
1級：陽明山
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、中壢、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東、峨眉
1級：五峰、竹北市
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山
1級：奧萬大、信義鄉
● 臺中市地區最大震度2級
2級：德基
1級：梨山、烏石坑
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、竹南、苗栗市、三義
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：古坑、斗六市、四湖
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