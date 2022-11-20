快訊／9:49有感地震　台北有感搖晃

記者黃君瀚／綜合報導
今日上午9點49分台灣東部發生有感地震，北台灣明顯有感搖晃，預估最大震度3級。
各地震度級
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宜蘭縣地區最大震度 3級
新北市地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
基隆市地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
記者黃君瀚／綜合報導
今日上午9點49分台灣東部發生有感地震，北台灣明顯有感搖晃，預估最大震度3級。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 3級
新北市地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
基隆市地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
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