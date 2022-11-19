4年幫助3000個家庭！苗博雅專注問政「從沒請假」　曝台北重要任務

▲苗博雅積極爭取連任。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya）

記者曾筠淇／採訪報導

台北市第六選區（大安、文山）被外界視為深藍鐵票區，因此對其他黨派而言，選情相對艱困。而從太陽花學運社運青年到台北市議員的苗博雅表示，雖然沒有資源，但她從上任第一天起，就始終秉持著「專注問政」的理念，至今已推動200項市政議題、220項地方建設、接獲3000件陳情，也就是幫助了3000個家庭。

苗博雅接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，她從上任第一天，就是不斷思考該如何實現政見，而「專注問政」一直是她所堅持的。事實上，議會裡只有她一席社民黨的議員，但這4年她和團隊夥伴一直很認真做事，從來沒有請假過，實現了很多事情，像居住正義就是其一。

苗博雅舉例，包含社會住宅租金合理化、提高建商囤房稅、推動都市計畫代金挹注住宅基金等，這些都是她首先在議會中提出，經過一番努力，也終於獲得跨黨派的支持。

而苗博雅這次所提出的政見有四大面向，居住正義這塊大家都很了解，因此她特別點出「國際外交」的部分。她說，像上個月，她有接受BBC訪問，談台灣在國際的定位，事實上，對國際來說，台灣的第一站就是台北，或許台北市長講的話會更有力，但議員說的話也有一定程度的影響，因此國際外交雖看似與台北沒太大關係，但卻是「走出去」的第一條道路。

▲苗博雅秉持著「專注問政」的理念。（圖／記者李毓康攝）

苗博雅坦言，台灣在國際上的空間長期受到打壓，所以她才會想要積極推動城市外交，開拓外交資源，包含美、日、歐洲等國家，並進行城市交流，締結更多姊妹市，她相信這是現階段非常重要的任務之一。

最後苗博雅也說，爭取連任當然是想再次獲得肯定，不過主因不是為了自己，而是想要證明小黨只要付出努力，也同樣能獲得支持，「讓更多年輕人願意投入政治」。

由於過去曾發生過選前被看好，結果選民動搖把票投給其他人，導致候選人高票落選的情況，因此談及對連任有無信心？苗博雅表示，一切都要等票開出來才算數，但她會一步一腳印，把每件事做好。

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