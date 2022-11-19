嗑爆松阪豬、德式香腸！　速食店超澎湃「4國海陸起司拼盤」來了

▲超狂「嘉年華海陸起司拼盤」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年末派對、聚餐多多，就有速食店推出最新豪華限定版「嘉年華海陸起司拼盤」，一次集結4國海陸美味，包括BBQ烤雞、德式帶骨香腸、日式松阪豬等，還放上荷蘭煙燻高達起司增添口感，揪同事一起吃簡直超滿足，加碼還有首度出現的「植物系酥嫩纖魚柳」炸物，即日起正式開賣。

▲速食店吃得到植物系酥嫩纖魚柳。

必勝客必點經典拼盤推出奢華限定版「嘉年華海陸起司拼盤」，一次就吃到美式、日式、德式、南美等4國的海陸美味，包括黃金和風鱈魚、BBQ烤雞，還有多汁德式帶骨香腸、鮮甜南美深海魷魚及彈牙日式松阪豬，一旁還放了帶有堅果香的荷蘭煙燻高達起司，超豐富海陸美味一盤通通滿足，即日起限時、限量開吃。

加碼還攜手亞洲植物肉品牌OMNI推出「植物系酥嫩纖魚柳」，特別嚴選非基改大豆、米等純植物蛋白配方製成，一口咬下外皮酥脆，就像在吃魚肉一樣，尤其搭配經典墨西哥紅醬，打造微辣酸甜交織的罪惡口感，數量有限、售完為止。

▲麥當勞香芋派限時回歸。

另，麥當勞冬季限定「香芋派」也宣布重磅回歸了，特意選用綿密芋頭餡搭配酥脆派皮，大口咬下還吃得到芋頭顆粒，開賣至今深受不少甜點控喜愛，每年就等著開賣時間準備搶吃，即日起至12月20日於全門市開賣或售完為止。

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