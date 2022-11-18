柯宇綸被說「塔綠班」怒告網友　法官判敗訴：高價值政治言論

▲藝人柯宇綸。（圖／翻攝柯宇綸臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人柯宇綸時常在臉書發政治相關的文章，吸引許多網友留言討論。他去年PO出馬來西亞歌手黃明志的歌曲《玻璃心》時，不滿許姓網友留言「塔綠班」，憤而提告並求償20萬元。對此，台北地院今判柯宇綸敗訴，許姓網友免賠，全案可上訴。

柯宇綸2021年10月18日在個人粉專以「只能說祝福台島演藝圈早日解嚴」為題發文，並貼出黃明志的歌曲《玻璃心》。許姓網友看到貼文，在該文下方留言「好的，塔綠班」，讓柯宇綸氣得找律師提告並求償20萬元，承諾賠償會全數捐給動保團體。

柯宇綸表示，他對「塔綠班」3個字零容忍，提告是為了端正社會風氣，且「塔綠班」是諷刺綠營、綠營支持者的用詞，該詞和極端組織「塔利班」有所連結，屬於嚴重的貶抑、羞辱，此詞已侵害他的名譽。

許姓網友辯稱，「塔綠班」是嘲諷、批評政治人物，也代表極端的綠營支持者，留言的目的是提醒柯宇綸使用「戒嚴」一詞過於極端，沒有侵犯對方名譽。

對此，台北地院認為，許姓網友留言「好的，塔綠班」屬於主觀認知，留言是為了表達柯宇綸的言語有濃厚的意識形態及主觀認知，非事實陳述。

台北地院表示，柯宇綸是公眾人物，在網路上有一定的聲量跟影響力，可受公評。許姓網友以戲謔的方式反諷，非情緒性謾罵，屬於高價值的政治性言論，因此沒有侵犯柯宇綸的名譽權，判柯宇綸敗訴，許姓網友免賠，全案可上訴。

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