瑞穗國中棒球隊喜獲新車　浪凡基金會捐贈希望共同守護夢想

▲浪凡基金會捐贈彩繪專車予瑞穗國中棒球隊。（後排左起白衣為浪凡基金會執行長侯沛吟、浪LIVE直播主劉玉婷、瑞穗國中校長許俊傑、浪凡基金會董事長馬詠睿、藍衣者為瑞穗國中球隊小將們）

圖、文／浪LIVE提供

日前由台灣主辦打得火熱的WBSC U23世界盃棒球錦標賽甫落幕，卓越表現也從中發掘台灣新生代棒球好手人才輩出，其中不少球員更是來自花東地區，憑藉其得天獨厚身材優勢與體能，屢屢在比賽中獲得亮眼表現。浪凡慈善基金會成立以來即為關懷花東地區學子及弱勢族群為主要對象，董事長馬詠睿認為「選手們的傑出戰力絕不是一蹴可幾，每個人都是經長時間不斷累積的努力練習，把握好每次上場機會，才有現在看到的成果，培育人才更需要從小扎根，希望透過基金會協助，讓孩子們勇於挑戰自我，也能離夢想更近一步！」

瑞穗國中校長許俊傑坦言過往學校曾接手已淘汰的廂型車，在安全性上還是會有擔憂，孩子們每回搭乘出去參賽都透露：「校長我們有機會可以換新車嗎？」、「棒球經常有移地訓練或比賽，棒球場也通常離市區有段距離，即使搭乘大眾運輸，從車站到比賽場地都是一段距離，還是需要有固定的接駁車」，之後透過當地花蓮縣簡智隆議員的穿針引線，浪凡慈善基金會決議捐贈學校棒球隊全新廂型九人座一台，兩側更特別設計圖案彩繪，分別涵蓋不同意象，左側以火箭象徵浪LIVE直播，畫面描繪球隊間團隊合作，努力不懈的精神，右側描繪棒球員乘坐於火箭上，在宇宙間自由航行，探險築夢之精神！除贊助座車，連同球衣、球具、背包等各項所需用品也一同捐贈，希望為棒球隊帶來全新氣象，將愛與溫暖傳遞給瑞穗國中的小將們。