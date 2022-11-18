BA.5疫苗開打「百萬劑BA.1」失寵報銷？王必勝：國際變異株流行有變

▲BA.5莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納BA.5次世代疫苗今天（18日）開打，但是同樣為次世代的BA.1雙價疫苗還有120幾萬劑，後續是否失寵、得等報銷？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，BA.1疫苗效期到明年三月，觀察國際有些地方出現非BA.5的流行，例如近期關注的XBB就是BA.2衍生病毒，和BA.1疫苗較近，指揮中心會依照變異株流行趨勢給予民眾建議，國內目前仍是BA.5為主。

國內第一批BA.5雙價疫苗70.3萬劑9日抵台，完成檢驗封緘後今（18）日開始配送接種，許多等待最新型次世代疫苗民眾搶著首日打疫苗，指揮中心發言人莊人祥日前也說，第一周施打情況都會很不錯。莊人祥今日則表示，BA.5疫苗預計採購200萬劑，下一批抵台時間還在和廠商洽談當中。

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但是國內仍有為數不少的BA.1雙價疫苗存貨，是否只會淪為報銷命運？指揮官王必勝表示，BA.1次世代疫苗採購300萬劑，目前接種170萬劑，還有120萬餘劑庫存，效期至明年3月。

王必勝強調，國內目前流行為BA.5變異株沒有錯，但世界上其他地方也開始流行非BA.5的變異株，例如XBB就是BA.2衍生變異株，所以在Omicron為主的疫情下，會流行哪一種變異株還不一定，BA.1、BA.5疫苗都有準備的需要，也都是比原始株疫苗有效的疫苗，提供給民眾自行選擇。

王必勝表示，目前國內流行為BA.5變異株，指揮中心給予建議就是選擇打BA.5雙價疫苗，現行政策就是這樣。莊人祥補充，如果後續國內流行變異株出現變化，就會再給予民眾疫苗接種選擇建議提醒。