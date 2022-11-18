跟人夫約砲！網拍男吃到一半喊：我沒fu了　遭「壓頭硬督」崩潰

▲高雄男子約砲慘被逼迫口交，崩潰對男網友提告，判決結果出爐。（示意圖／pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

人夫阿健（化名）透過交友軟體與男子阿正（化名）約砲，但沒想到，阿正替他口交到一半時，認為雙方互動冷淡，起身就準備要離開，氣得他強壓阿正頭逼迫口交。阿正嚇得推開阿健，哭著質問為何強迫他，事後報警提告。法院審理後，依強制性交罪判阿健3年徒刑，民事部分須賠償20萬元。全案上訴二審，但仍遭法官駁回。

判決指出，從事網拍業的阿正因對前男友劈腿一事耿耿於懷，於是決定透過交友軟體約砲，進而結識已婚的阿健，兩人相談甚歡，並相約2020年5月29日到旅館開房間。事發當天，阿正先替阿健口交，但進行到一半突然覺得「沒有感覺了」，便對阿健說，「今天就這樣，我想結束了」，接著轉身收拾東西準備離開。

慾火高漲的阿健不願就此消停，先是盧阿正繼續，被拒絕後竟強壓阿正頭逼迫口交，直到阿正發出作嘔聲，他才停手，自己到浴室解決。阿正事後崩潰痛哭，開啟手機錄音後，便質問阿健，「你為什麼要這樣逼迫我」，阿健則回應，「不是啊，你弄到一半然後說不弄了」、「我後來是不是沒有了，我是不是後來就知道了」，離開後，阿正越想越氣，憤而對阿健提告性侵。

法院審理時，阿健否認犯行，但法官勘驗錄音檔內容，以及阿正事後的就診紀錄，發現阿正受到嚴重精神傷害，因此認定阿健罪刑，依強制性交罪判阿健3年徒刑；民事部分則判他須賠償阿正20萬元。全案上訴二審，但仍遭法官駁回。可上訴。