日本10月觀光客破29萬人！解封1個月「暴增14倍」　各景點人擠人

▲日本淺草擠滿國內外的遊客。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本10月11日正式開放短期觀光免簽證入境，同時取消每日入境上限人數，正式解封自由行，也吸引全球各國期待已久的哈日族赴日旅遊，而根據日本政府觀光局公布的最新數據指出，10月的入境外籍旅客為49萬8600人，是9月20萬6500人的2.4倍。其中以觀光為目的的旅客約29萬人，比9月的1萬9000人還多出14倍。

根據《朝日新聞》報導，日本當局為振興經濟，全面推廣國內外觀光，為此也取消多項入境限制，讓期待已久的旅客興奮不已。日本政府觀光局16日公布數據指出，10月以觀光為目的入境的外籍旅客約29萬人，然而9月才1萬9000人，短短1個月內成長了14倍。

在當局解封前的10月1日至10日間，每日的平均入境觀光客人數為2000人，但是自開放後的11日開始，每日平均入境觀光客人數就來到1萬3000人，成長了5.5倍，而11月更是增加至每日2萬人。除了放寬觀光限制外，商務人士入境的標準也有所降低。

▲日本開放自由行後，機場擠滿觀光客。（圖／達志影像／美聯社）



與2021年10月的2萬2113人相比，整體入境旅客人數成長了20多倍，其中以南韓與美國為大宗。不過相較於2019年同期的249萬人，依舊相差甚遠，想要完全回到疫情前的標準，恐怕還要一段時間。

觀光廳指出，觀光客大幅成長除了國境解封外，日幣貶值也是一大主因。

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