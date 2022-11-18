靠Adobe AE打造驚人電影世界！特效玩家六指淵聯手變裝高手UG　西門町一秒變《脫稿玩家》

▲網路大神級特效玩家六指淵與在Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手UG聯手，讓西門町一秒變《脫稿玩家》的電玩風格街頭。（照片來源：Adobe與受訪者授權使用）



生活中心／綜合報導

《星際大戰》、《全面啟動》、《哈利波特》、《脫稿玩家》科幻電影中的創意特效，讓電影迷瘋狂著迷，這類的驚人特效，其實你也可以做得出來！網路大神級特效玩家六指淵說「要做到這個特效，有個重點演員也要很會演」，特別與在Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手UG聯手，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。

平常主要拍照、拍影片的變裝高手UG，沒有嘗試過特效影片，第一次拍攝特效影片私心想要呈現像《脫稿玩家》一樣的創意效果，向六指淵許願有很多可以互動的特效、與西門町拍攝背景融合自然的特效以及聲光效果很Fancy的特效，如果說只要UG想要，就沒有什麼人事物是他裝扮不來的，那麼只要六指淵手邊有電腦加上Adobe After Effects，那就誰也無法阻止他做特效！

▲六指淵先觀察素材，包括演員走路走到哪裡的位置。

在影片中，六指淵先觀察UG已經拍攝好的變裝影片，他提醒「先觀察素材，包括演員走路走到哪裡的位置，避免演員的腳踢到做的特效就有點尷尬了」，如何豐富畫面？六指淵說「有個技巧是想辦法將特效融入在場景裡面，尤其是樹、柱子等素材先花時間去背下來當成前景」，這個部分也是最花時間的步驟，接著在建築物中加上LED光條營造科幻感，過程中可以看到六指淵使用Adobe After Effects中的強大功能，以及插件Saber、Element 3D等輔助，製作出光條、旋轉零件、文字等素材。

▲醫療箱的物件是在Adobe illustrator畫出，再複製到Adobe After Effects中當成道具使用。

其中有個醫療箱的物件是在Adobe illustrator畫出，再透過Element 3D輔助融入在Adobe After Effects中當成道具使用，六指淵說「這也是個小技巧，Adobe之間的軟體是可以互相協調合作」，完成好3D物件後，最後做出立體文字，，一步一步示範怎麼利用軟體的功能讓立體文字動起來，並且做出景深變換，再利用內建的鏡頭工具，創造出真假不分的透視法，實現好萊塢電影規格的視覺效果。

六指淵說「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效 一點也不難。」就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，光看還不過癮，不如自己跳下來參戰，電影神搜已經等不及要大家直接面對江湖挑戰，11/14（一）到12/18（日），只要下載Adobe Premiere Pro 及Adobe After Effects （立即開始免費試用，下載參賽）製作特效創意短片，上傳到「電影神搜」臉書粉絲專頁的指定貼文留言處，就能交由六指淵來評審，選出創意最強、執行度最高、最好玩的Ae創意王，獨得iPhone 14 Pro Max喔！

▲完成影片，一開始UG在西門町街頭散步。

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活動時間：2022/11/14（一）～ 2022/12/18（日）

獎項：【頭獎】 iphone 14 pro max

名額：共 1 位

名單公布：12/23

活動步驟：

Step 1：追蹤「電影神搜」粉專並按臉書貼文讚

Step 2：下載 Adobe 軟體並使用內建特效、自創或是電影神搜提供特效，製作你的上傳創意短影片

Step 3：傳你的創意特效影片至留言處（神搜期待你的創意小腦袋，越ㄎㄧㄤ越好玩）

Step 4：於留言處呼朋引伴或分享貼文，替自己的作品按讚加油！

評分標準：

短片按讚數佔 50 %，評審評分佔 50 %。最終評審六指淵將從劇情內容、創意表現手法、影像品質等面向評分。

