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下單和雙11一樣划算！民生用品凍漲5折起　拉拉褲現省近千元

東森購物網雙11加碼購（圖／翻攝自東森購物網）

▲延續買氣，東森購物網再推雙11加碼購。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

物價漲，消費者更懂精打細算，前陣子雙11就有不少民生必需品價格下殺，很多人趁活動優惠一次囤好囤滿，還想補貨的話，網購業者月中再推衛生紙、洗衣精、尿布等日用品促銷5折起，ARIEL洗衣精補充包下殺61折、幫寶適拉拉褲新版箱購現省近千元，下單一樣划算，不用擔心錯過雙11。

1111當天沒買夠嗎？東森購物網再推雙11加碼購，祭出家電破盤活動價、保養大牌1折起以及生活日用、流行、美妝、保健商品等返場下殺，還有一鍵全領限量折價券、天天抽中獎機率100%東森幣、單筆訂單滿額抽222枚東森幣等各種優惠，下單選全家取件並登記，再送中杯熱經典拿鐵，不過數量有限，送完為止。

蝦皮購物在「11.18月中狂購節」主打百款民生用品換季凍漲必囤專區6折起，以及11月熱銷榜5折起優惠，ARIEL洗衣精補充包下殺只要949元，得意優質抽取式衛生紙72包賣599元，幫寶適一級幫拉拉褲升級增量新版3包箱購現省近千元。看準年末聚會需求，11/18、11/19限時二天推出《寶可夢朱／紫》領券82折起，再享滿千折百、滿萬折500等優惠，《寶可夢朱》和《寶可夢紫》遊戲片優惠價1,290元；Nintendo Switch（OLED款式）朱／紫版主機特價10,480元、搭配商城85折券只要8,908元。

遠傳friDay購物與悠遊卡公司的聯名「再轉轉」服務上線，只要動手就能轉到專屬折扣，包含春風抽取衛生紙一箱515元、花王蒸氣眼罩一盒195元、三多維他命8盒1,596元、台灣製雙人羊毛被500元、韓國304不鏽鋼保鮮盒5件組499元等熱門好物，數十萬件商品5折驚喜優惠持續到11/17止。

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