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打擊噪音車！花蓮環、警、監聯合出擊35場　開罰23萬元

▲▼除例行性的夜間稽查勤務，針對陳情路段及特定路段執行聯合攔查檢勤務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲除例行性的夜間稽查勤務，針對陳情路段及特定路段執行聯合攔查檢勤務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局為維護環境安寧，會同警政、監理單位聯合打擊改裝噪音車，今年度一月至十月共執行夜間攔檢35場次，攔檢69輛次，經檢測後不合格車輛39輛次，噪音檢測超標率近6成，超標車輛依據道路交通管理處罰條例告發，裁處金額共23萬4000元。

為加強噪音車管制，除例行性的夜間稽查勤務，環保局針對轄內陳情路段及特定路段，如國聯周邊路段、中原路、中央路、知卡宣大道、台11線水璉段，台九線崇德段等於平日或假日加強執行AI科技執法及聯合攔查檢勤務，並與鄰近縣市宜蘭縣及台東縣等辦理聯合稽查攔檢工作。

▲▼除例行性的夜間稽查勤務，針對陳情路段及特定路段執行聯合攔查檢勤務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

針對縣內高中職以上校園、改裝車店等，辦理相關法令宣導，透過加強稽查管制並落實法令宣導降低陳情案件，喝止惡意駕駛及違法改裝車輛行為，避免造成噪音污染，影響生活環境品質。

環保局表示，汽機車改裝排氣管應遵守噪音管制標準及道路交通安全法令外，也要注意是否符合空污排放標準，否則可能造成音量超標外，排出的一氧化碳、碳氫化合物也容易超標，呼籲車主勿逕自拆除滅音設備及觸媒轉換器，以免受罰得不償失。

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